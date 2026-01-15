運動雲

「大帝」恩比德生涯13000分達陣　七六人仍難堪26分慘敗

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人「大帝」恩比德（Joel Embiid）克服傷病回歸，雖然開季表現一度低迷，但近期整體狀態有所提升。15日主場迎戰克里夫蘭騎士，恩比德全場攻下20分，並且達成生涯「13000分」里程碑，只可惜七六人最終仍以107比133慘輸給來訪的騎士，但仍守住東區第5名席位。

▲七六人恩比德、騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人「大帝」恩比德完成生涯13000分里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

此戰七六人結束客場3連戰後，回到主場迎戰騎士來訪，不過首節七六人就陷入苦戰，以18比33大幅落後。不過賽前僅差3分就能達成生涯13000分的恩比德，首節就用三分球順利達標。

次節雖然恩比德領軍嘗試反擊，個人單節獨拿10分，但半場打完騎士仍以60比47取得雙位數領先。

下半場開打後，騎士當家一哥「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）上演飆分秀，單節個人獨拿20分進帳，也讓騎士就此揚長而去，最終以26分之差痛宰七六人。

此戰騎士以米歇爾砍下全場最高35分外帶7籃板、9助攻領銜，主控賈蘭德（Darius Garland）20分、7助攻，莫布里（Evan Mobley）則有17分、13籃板進帳。

七六人方面，恩比德全場攻下20分、4籃板、3助攻，完成生涯13000分里程碑，喬治（Paul George）17分、4籃板、4助攻，本季得分大躍進的主控馬克西（Tyrese Maxey）則是手感低迷，全場16投僅5中，拿下14分、4助攻。

▲七六人恩比德、騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士米歇爾轟下35分外帶7籃板、9助攻領軍大勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 恩比德七六人大帝騎士米歇爾Joel Embiid

