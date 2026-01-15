王建民談鄭浩均角色　聽聞張弘稜能飆158公里也嚇一跳

▲王建民 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

世界棒球經典賽中華隊集訓展開，牛棚投手教練王建民場邊受訪時，談到去年傷後復出的鄭浩均定位，透露原則上會以「長局數」方向規劃。

鄭浩均上季復出後迅速找回身手，成為球隊輪值中的穩定力量。一軍例行賽出賽11場、全數先發，繳出5勝1敗、防禦率1.49的亮眼成績，累計投54.1局送出44次三振，WHIP僅0.90，展現壓制力。

依照經典賽投手用球數限制，每場最多85球。王建民表示，不太可能讓鄭浩均投一休一的模式，「還是會以長局數為主，盡量往長局數去挑戰。」

鄭浩均強烈渴望征戰經典賽，入選集訓顯得相當興奮，王建民笑回，「看那麼多年了，他每天不是都很興奮？」

對於鄭浩均目前的調整進度，王建民透露，都在掌握中，「現在是傳接球，還沒到牛棚。」

談到本屆中華隊投手陣容，王建民對整體戰力保持正面看法，「這次還是有滿多旅外好手，基本上也看過很多不同層級的選手，相信大家都有一定的經驗。」

至於入選集訓的旅美投手張弘稜，被稱為一大黑馬，王建民對他很有印象，「以前還沒出國時，也有來過屏東練球。」得知張弘稜球速最快能飆至158公里，他也感到相當驚訝，並進一步點出他的特質，「他的球很會跑。」