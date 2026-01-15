運動雲

>

王建民談鄭浩均角色　聽聞張弘稜能飆158公里也嚇一跳

▲▼ 王建民 。（圖／記者王真魚攝）

▲王建民 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

世界棒球經典賽中華隊集訓展開，牛棚投手教練王建民場邊受訪時，談到去年傷後復出的鄭浩均定位，透露原則上會以「長局數」方向規劃。

鄭浩均上季復出後迅速找回身手，成為球隊輪值中的穩定力量。一軍例行賽出賽11場、全數先發，繳出5勝1敗、防禦率1.49的亮眼成績，累計投54.1局送出44次三振，WHIP僅0.90，展現壓制力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依照經典賽投手用球數限制，每場最多85球。王建民表示，不太可能讓鄭浩均投一休一的模式，「還是會以長局數為主，盡量往長局數去挑戰。」

鄭浩均強烈渴望征戰經典賽，入選集訓顯得相當興奮，王建民笑回，「看那麼多年了，他每天不是都很興奮？」

對於鄭浩均目前的調整進度，王建民透露，都在掌握中，「現在是傳接球，還沒到牛棚。」

談到本屆中華隊投手陣容，王建民對整體戰力保持正面看法，「這次還是有滿多旅外好手，基本上也看過很多不同層級的選手，相信大家都有一定的經驗。」

至於入選集訓的旅美投手張弘稜，被稱為一大黑馬，王建民對他很有印象，「以前還沒出國時，也有來過屏東練球。」得知張弘稜球速最快能飆至158公里，他也感到相當驚訝，並進一步點出他的特質，「他的球很會跑。」

關鍵字： 中職鄭浩均王建民經典賽中華隊張弘稜

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

林家正考慮中職？鬆口不排除任何選項　點頭加入中華隊「毫不猶豫」　

林家正考慮中職？鬆口不排除任何選項　點頭加入中華隊「毫不猶豫」　

上個廁所就續任隊長？陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

上個廁所就續任隊長？陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

熱門新聞

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽中華隊集訓名單曝光

22027世界12強參賽名單出爐

3陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！

4紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

5張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

最新新聞

1好消息！經典賽證件數增至48張

2洋基傳詢問白襪外野手羅伯特

3搶坐吳念庭隔壁！林安可情蒐「西武生活」

4王建民談鄭浩均角色　朝長局數調整

5陳江和開訓迎44歲生日　喊兩大心願

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366