史詩級搶票潮！日網崩潰哀嚎　WBC東京賽區開賣即塞爆

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

WBC東京賽區門票15日晚間7點（台灣時間為晚上6點）開賣後，立刻引爆史詩級搶票潮，多名球迷回報售票網站瞬間「塞爆」，等待人數一度突破60萬人，頁面更顯示預估等候時間超過1小時，連進入購票流程都相當困難，讓社群平台湧現大量哀號與崩潰留言。

這波一般販售被視為「網路入手的最後機會」，在大谷翔平等豪華大聯盟球星確定參戰、侍JAPAN力拚衛冕的話題加持下，市場熱度飆到近年少見的高度；根據日媒《Full-Count》報導，以日本大型售票平台Lawson Ticket為例，開賣後不久即出現排隊人潮暴增的異常狀況，球迷直呼「根本連不上」、「完全搶不到」，不少人更以「絕望」形容當下心情。

社群上更出現大量「現場感」十足的貼文，有人苦笑表示「在我前面排了40幾萬人，輪到我早就賣光」，也有人用玩笑自嘲「乾脆把東京巨蛋屋頂掀掉、再多蓋幾層座位」；在一片哀嚎之中，仍有少數幸運球迷成功搶到票，興奮發文狂喊「真的拿到了！太爽了！」形成強烈對比。

根據賽程，侍JAPAN將於3月6日先對上中華隊，接著與韓國、澳洲、捷克等隊交手，隨著東京巨蛋場次門票「一票難求」，也讓本屆WBC話題持續升溫；球迷關注的不只是搶票結果，更期待日本隊能否在滿場聲援下，朝世界第一連霸目標再度邁進。