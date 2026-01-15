運動雲

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

記者王真魚／高雄報導

中華隊備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）持續推進，投手戰力也迎來好消息，左投陳冠宇確定加入集訓行列。總教練曾豪駒今受訪透露，陳冠宇因私人行程關係，將在之後報到，「他這幾天沒有加入是有一些私人的安排，過幾天就會加入了。」

▲▼ 曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

▲曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

曾豪駒坦言，為了邀請陳冠宇披上國家隊戰袍，自己花了不少心力，「他非常有意願，最後其實是我不厭其煩地一直去問他，所以他可能受不了我（笑）。」

不過他也感謝陳冠宇願意再次為國效力，「我非常謝謝他願意再為國家披一次戰袍，他也說會盡量把自己的狀態調整到最好。」

談到本次名單中左投人數相對較少，曾豪駒直言確實有這樣的情況，但強調不會因此影響用人思維，「左投的數量是比較少，不過不管是左投還是右投，只要你能壓制，只要你敢在場上去面對所有狀況，就是我們需要的投手。」

至於主力打者林立因傷辭退，曾豪駒表示，選才原則一如以往，仍以「意願、健康與最後狀況」為評估依據，其中意願擺在第一順位。「阿立這邊我們也是不厭其煩地一直問，但選手每個人都有自己的選擇。」

他進一步說明，林立並非沒有意願，而是受到多年國際賽累積傷勢影響，需要時間調整身體狀況，「他是有意願的，只是因為這幾年在國際賽累積的傷勢，需要一些時間讓自己做調整。我覺得這是非常尊重每一位選手的想法，身體對選手來講其實是非常重要的。」

