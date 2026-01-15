運動雲

「這兩年沒少哭過！」鄭宗哲坦然面對兩度DFA　返台投入WBC找回最想贏球的自己

▲▼ 林家正、鄭宗哲 。（圖／記者王真魚攝）

▲鄭宗哲。（圖／記者王真魚攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2026年世界棒球經典賽(WBC)第一階段集訓於15日正式展開，旅美好手鄭宗哲雖然在休賽季遭遇兩度被指定讓渡(DFA)的考驗，甚至坦言「這兩年沒少哭過」，但仍以第一人的身分報到，展現強烈投入國家隊的意願，在受訪時，他不僅分享了面對職業殘酷面的心路歷程，更深刻對比了小聯盟的「流動性」與國家隊「目標一致」的珍貴團隊感。

鄭宗哲在休賽季先後遭到匹茲堡海盜與坦帕灣光芒移出40人名單。談到這段震盪期，他坦言第一次面對海盜的DFA確實感到難過，原因在於情感連結而非職業遺憾，「海盜是我的第一支球隊，他們在語言、各個層級的訓練，甚至是送我去打冬盟都給了我很多回憶。我很喜歡那邊的人，想到真的可能離開會很不捨。」

然而對於「被DFA」這件事本身，鄭宗哲表現出極高的職業素養。他直言過去兩年自己表現不夠穩定，在職業運動中就是「在商言商」，他能理解球隊的異動，「我這兩年沒少哭過，也已經盡了全力。事實就是沒打好，被DFA沒有藉口。」他也感謝光芒隊給他第二次機會，即便隨後因戰力需求再次被放入讓渡名單，他仍以平常心面對未來的不確定性。

身為第一位報到的球員，鄭宗哲笑說並非刻意趕快，而是考慮到後續大部隊報到時，後勤團隊在試穿衣物、發放裝備上會非常忙碌，「我想說早一點來，分散一下大家的工作量。」

而休賽季訓練上，他透露今年加強了重量訓練的比例，並致力於打擊動作的微調，試圖找回過往打擊狀態最佳時的體感。對於是否想藉由WBC舞台證明身價給大聯盟看，他則務實地表示，球隊通常更看重春訓的表現，WBC只有不到10場比賽，不太會因此就決定一份合約，目前他只專注於「把球打好」。

鄭宗哲曾在2023年WBC成為隊內最年輕的野手，如今經過多年職棒歷練回歸。他感性分享，在小聯盟打球時，隊友來來去去，隨時可能面臨交易、釋出或升降，每個人都是為了替自己爭取更大的舞台，但在中華隊，他感受到了一種特別的連結，「大家目標一致就是想要贏球，不管你來自哪一隊、之後會去哪裡。大家現階段把國家隊當作最主要的團隊，那種一起想贏球的感覺，真的很特別。」

根據大聯盟規定，鄭宗哲目前進入7天的讓渡期，若未被其他球隊挑走，光芒隊有權將他完全轉讓（Outright）至小聯盟。由於他已是第二次遭到轉讓，有權選擇投入自由市場。對於何時回美國，鄭宗哲表示目前仍未決定，「每天睡醒都有驚喜，我也不知道之後會怎麼樣。」

