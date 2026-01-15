拳擊女王也是「家正婦」！黃筱雯自爆林家正粉絲、追星12強金牌鐵捕成功

▲捕手林家正和拳擊代表隊甘家葳、黃筱雯以及林郁婷合影。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年世界棒球經典賽中華隊15日在高雄左營國家訓練中心展開第一階段集訓，幾位2024年12強冠軍英雄陳傑憲、林家正等人也現身，在國訓引發不小的騷動，許多員工都跑來想一睹台灣英雄風采，不僅如此，現場還上演了一場精彩的「跨界粉絲見面會」，兩位拳擊奧運國手黃筱雯、林郁婷都化身小粉絲，想跟球員們合影留念，黃筱雯更是直接承認自己也是忠實的「家正婦」（林家正粉絲暱稱）。

經典賽台灣隊第一階段集訓正式展開，12強金牌鐵捕林家正一現身就引發暴動，而在他等待媒體聯訪的空檔，剛好也在國訓中心集訓的拳擊代表隊從旁邊經過，其中東京奧運銅牌黃筱雯大方承認自己是忠實的「家正婦」，最後也在球隊公關協助下，順利追星成功，和偶像林家正合影。

有趣的是，現場媒體在兩人合照時開玩笑起鬨，建議黃筱雯現場「打林家正一拳」，測試捕手的扛壓力，林家正馬上大展幽默，笑著說：「打吧，反正我也要擋球。」

除了黃筱雯，另一位奧運金牌得主林郁婷隨後也加入合影行列，與林家正留下難得的國手同框畫面，一旁的中華隊總教練曾豪駒見狀也加入，主動與林郁婷擺出專業的拳擊預備姿勢合照，場面十分吸睛。而曾豪駒現場熱情邀請林郁婷與拳擊隊成員，在練習空檔隨時可以來看中華隊訓練，相互激勵。

▲林郁婷與曾豪駒開心合影。（圖／記者蔡厚瑄攝）