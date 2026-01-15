運動雲

>

拳擊女王也是「家正婦」！黃筱雯自爆林家正粉絲、追星12強金牌鐵捕成功

▲捕手林家正和拳擊代表隊甘家葳、黃筱雯以及林郁婷合影。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲捕手林家正和拳擊代表隊甘家葳、黃筱雯以及林郁婷合影。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年世界棒球經典賽中華隊15日在高雄左營國家訓練中心展開第一階段集訓，幾位2024年12強冠軍英雄陳傑憲、林家正等人也現身，在國訓引發不小的騷動，許多員工都跑來想一睹台灣英雄風采，不僅如此，現場還上演了一場精彩的「跨界粉絲見面會」，兩位拳擊奧運國手黃筱雯、林郁婷都化身小粉絲，想跟球員們合影留念，黃筱雯更是直接承認自己也是忠實的「家正婦」（林家正粉絲暱稱）。

經典賽台灣隊第一階段集訓正式展開，12強金牌鐵捕林家正一現身就引發暴動，而在他等待媒體聯訪的空檔，剛好也在國訓中心集訓的拳擊代表隊從旁邊經過，其中東京奧運銅牌黃筱雯大方承認自己是忠實的「家正婦」，最後也在球隊公關協助下，順利追星成功，和偶像林家正合影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有趣的是，現場媒體在兩人合照時開玩笑起鬨，建議黃筱雯現場「打林家正一拳」，測試捕手的扛壓力，林家正馬上大展幽默，笑著說：「打吧，反正我也要擋球。」

除了黃筱雯，另一位奧運金牌得主林郁婷隨後也加入合影行列，與林家正留下難得的國手同框畫面，一旁的中華隊總教練曾豪駒見狀也加入，主動與林郁婷擺出專業的拳擊預備姿勢合照，場面十分吸睛。而曾豪駒現場熱情邀請林郁婷與拳擊隊成員，在練習空檔隨時可以來看中華隊訓練，相互激勵。

▲林郁婷與曾豪駒開心合影。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲林郁婷與曾豪駒開心合影。（圖／記者蔡厚瑄攝）

關鍵字： 中華隊經典賽林家正奧運拳擊林郁婷黃筱雯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

林家正考慮中職？鬆口不排除任何選項　點頭加入中華隊「毫不猶豫」　

林家正考慮中職？鬆口不排除任何選項　點頭加入中華隊「毫不猶豫」　

上個廁所就續任隊長？陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

上個廁所就續任隊長？陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

熱門新聞

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽中華隊集訓名單曝光

22027世界12強參賽名單出爐

3陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！

4紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

5張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

最新新聞

1好消息！經典賽證件數增至48張

2洋基傳詢問白襪外野手羅伯特

3搶坐吳念庭隔壁！林安可情蒐「西武生活」

4王建民談鄭浩均角色　朝長局數調整

5陳江和開訓迎44歲生日　喊兩大心願

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366