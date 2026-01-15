林安可上車搶坐吳念庭隔壁！情蒐「西武生活」慘遭陳傑憲吐槽

▲林安可新球季加盟日本職棒強權埼玉西武獅。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年世界棒球經典賽中華隊集訓於15日展開，而即將挑戰日職西武獅的林安可，也把握機會和曾效力西武多年的「前輩」吳念庭之間的有趣互動，兩人也在遊覽車上暢聊「西武生活經」。

即將在經典賽後赴日投入西武獅春訓的林安可，今日來到中華隊報到後展現出極高的「求知欲」。他透露，今天一上遊覽車就特別選在吳念庭旁邊坐下，一路聊了許多關於西武球團的事，從球場作息、日常生活到食衣住行都問得非常詳細，他也表示：「念庭對我幫助很大，讓我對未來的日職生活有初步的了解，這對我調整心態非常有幫助。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳念庭則笑說，林安可真的非常積極，什麼都問，甚至連「住哪裡、吃什麼」都很關心。他大方地將多年旅日經驗分享給這位後輩，不過有趣的插曲是，坐在一旁的隊長陳傑憲聽了忍不住開玩笑制止林安可：「不要問這麼多，去了就知道了！」

這已經是吳念庭第三次披上國家隊戰袍（包含2023年WBC與資格賽）。他提到，上一屆自己還在日職效力，必須專程坐飛機回台灣會合，這次則是在台鋼雄鷹體系下直接參與集訓，省去了舟車勞頓，對台灣的訓練環境也更加熟悉。

談到團隊氣氛，吳念庭觀察到這次的中華隊雖然年輕，但氣氛非常熱絡，特別是陳傑憲、吉力吉撈·鞏冠、林家正等人都在休息室非常活潑，吳念庭也認為這支球隊有許多具備MLB經驗的選手，如張育成等人，都會主動與年輕選手對話溝通，「今天才第一天，慢慢培養感情，一個月後感情會越來越好。」

▲吳念庭。（圖／記者黃克翔攝）

對於林安可而言，入選WBC不僅是國手榮譽，更是一次與世界頂尖接軌的寶貴經驗。他指出，經典賽的層級比12強賽更高，會遇到非常多大聯盟現役球員，這是平常很難遇到的機會。

「考量到健康與身體狀況，入選就是全力表現，沒什麼好疑慮的。」林安可強調，現階段會依照自己的進度調整，並將這次經典賽獲得的經驗帶到未來的日職生涯。他也特別提到，想要向隊內有MLB經驗的隊友討教，希望透過這種不同體系、不同層級的「碰撞」，吸取更多不同的經驗來壯大自己。