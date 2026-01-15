運動雲

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲由「台灣隊長」陳傑憲領銜、2026年第6屆WBC世界棒球經典賽第一階段集訓名單公布。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽預賽即將於3月5日點燃戰火，中華隊於15日在左營國家訓練中心展開第一階段集訓，集訓名單揭曉，名單如下：

投手
旅外： 王彥程（韓華鷹）、孫易磊（火腿）、古林睿煬（火腿）、張弘稜（海盜）

本土：張奕（富邦悍將）、李東洺（富邦悍將）、曾峻岳（富邦悍將）、胡智爲（統一獅）、鄭浩均（中信兄弟）、吳俊偉（中信兄弟）、林凱威（味全龍）、莊昕諺（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿）、韋宏亮（台鋼雄鷹）、林詩翔（台鋼雄鷹）

捕手
旅外：林家正（自由球員）
本土：吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）、戴培峰（富邦悍將）

內野手
旅外：鄭宗哲（光芒，遭DFA）
本土：張育成（富邦悍將）、吳念庭（台鋼雄鷹）、林子偉（樂天桃猿）、江坤宇（中信兄弟）、張政禹（味全龍）

外野手
陳傑憲（統一獅）、林安可（西武獅）、陳晨威（樂天桃猿）、宋晟睿（中信兄弟）、王博玄（台鋼雄鷹）、邱智呈（統一獅）

中華隊目前將於國訓中心開訓，農曆年後則會移師台北大巨蛋練習，預計2月底將與日職軟銀、火腿等隊進行交流賽，2月28日前往日本宮崎，3月1日開始練習，3月2日起進行官辦熱身賽，3月5日則會在東京巨蛋迎來經典賽首戰交手澳洲。

關鍵字： WBC中華隊世界棒球經典賽陳傑憲集訓名單

