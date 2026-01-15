29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

猶他爵士15日作客交手芝加哥公牛，爵士陣中「3年級」前鋒森薩博（Brice Sensabaugh）寫下超神紀錄！全場他以替補身分出發，首節就狂轟21分，寫下聯盟29年以來，替補球員首節最高得分。全場森薩博更是火力全開，22投15中狂轟NBA生涯新高的43分外帶5籃板、2抄截，可惜爵士最終以126比128飲恨敗北。

鹽湖城軍團今日作客風城交手公牛，此戰首節爵士替補前鋒森薩博就繳出火燙表現，以替補身分首節出賽僅有「7分14秒」，就以9投8中，包含三分球3投俱中，單節就轟下21分，也幫助爵士首節打完以39比36領先。

根據聯盟自1996-97賽季開始統計此數據以來，森薩博成為NBA近29年以來，首節個人得分最高的替補球員。過去的紀錄是「舞王」史蒂芬森（Lance Stephenson）在2022年效力印第安那溜馬時所寫下的首節20分，該役對上布魯克林籃網，最終史蒂芬森單場砍下30分作收。

延續首節火燙表現，森薩博此戰成為爵士得分之鑰，全場22投15中，以高達68.2%的投籃命中率，單場狂砍個人生涯新高的43分外帶5籃板、2助攻、2抄截，寫下NBA生涯代表作。

事實上，此戰上半場森薩博就砍下28分，距離爵士隊史上半場個人得分紀錄，由胡德（Rodney Hood）所保持的30分，也僅有兩分差距，差點就有機會再創另一新紀錄。

只可惜爵士一路與地主公牛激戰，森薩博在終場前28.5秒強勢切入追平比分，但公牛在終場前4秒靠著「白魔獸」弗塞維奇（Nikola Vucevic）放進致勝一擊，最終公牛硬是以兩分之差氣走爵士，也讓森薩博的紀錄之夜以輸球飲恨收場。

▲爵士森薩博轟下生涯新高43分，還改寫NBA替補球員上半場最高得分紀錄。（圖／達志影像／美聯社）