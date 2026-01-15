24歲就被叫「學長」！曾峻岳尷尬向學弟求饒：我真的沒多大

▲曾峻岳 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年世界棒球經典賽WBC中華隊第一階段集訓於15日展開，投手曾峻岳再度披上國家隊戰袍報到，身為2023年WBC的成員，曾峻岳在經歷過大賽洗禮與挫折後，重回國家隊顯得更加成熟穩重，受訪時他不僅分享了在休賽季引進「瑜珈」訓練的成效，也笑談面對隊中學弟尊稱他為「學長」時的不習慣，最後也喊出希望能在賽場上與日本隊巨星大谷翔平正面交鋒。

隨著新生代球員入選，年僅24歲的曾峻岳已成為陣中的「資深」過來人，也到了開始要被學弟們喊「學長」，曾峻岳笑說其實有點難為情，畢竟自己年紀和他們其實沒有差很多，也要求學弟們「不要這樣叫」，他坦言「我也沒多大，年紀沒有差很多，所以想說不要這樣叫，像賴胤豪、韋宏亮都會叫，我都有跟他們說不要這樣叫，真的不習慣。」

他表示雖然不習慣被稱呼為學長，但他非常願意以過來人的身分分享經驗，至於集訓期間，他認為最重要的就是自主管理，「教練雖然會提供協助，但選手必須清楚自己在什麼時間點該做什麼，不能操之過急。」

在技術層面上，曾峻岳今年休賽季做出了大膽嘗試。他在合作六年訓練師建議下，將「瑜珈」納入訓練課表，曾峻岳指出，這項訓練主要是為了提升身體的柔軟度與活動度，進而增加投球時的施力角度，「今年課表變得不太一樣，有在做一點類似瑜珈的東西，主要是為了提升柔軟度與活動度，讓投球角度變更大。今年想說試著改變一下，看會不會有什麼好的效果。」

他透露，透過對比往年的牛棚影片，雖然在外人眼裡只是微小的動作調整，但從慢動作細節中可以發現，投球的角度與發力確實有了明顯的不同，目前體感效果相當正面，期待能在資格賽中展現出更具侵略性的投球。

回顧上屆經典賽，曾峻岳坦言自己曾因「太興奮」而表現失準，那次經驗成為他此行叮嚀學弟們的重要養分。他觀察到許多第一次進國家隊的學弟神情雀躍，但他特別提醒：「他們剛來的時候都很興奮，但在興奮之餘，還是要把自己做好。因為太過於興奮，表現會變得不一樣，會想要多做些什麼，反而會超出自己所準備的範圍。」他以過來人的身分感性地說：「不要越想表現好，反而表現越不好。這是我學到的一課，那一跤跌得很大，所以把現在準備好的東西發揮出來就好。」

而這次中華隊陣容中，富邦悍將共計有5名球員入選，成為中華隊最大團，對此，曾峻岳也期盼大家都能發揮實力留到最後的正選名單。談到對資格賽的期待，曾峻岳展現出鬥志，直言不論在哪裡比賽目標都一樣。

至於最想對決的選手時，他毫不猶豫地說出「大谷翔平」，他笑稱「投手應該都這樣想，打者應該就是山本由伸，不過現在就是慢慢來，畢竟現在才第一階段。」