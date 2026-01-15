運動雲

>

24歲就被叫「學長」！曾峻岳尷尬向學弟求饒：我真的沒多大

▲曾峻岳 。（圖／記者李毓康攝）

▲曾峻岳 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年世界棒球經典賽WBC中華隊第一階段集訓於15日展開，投手曾峻岳再度披上國家隊戰袍報到，身為2023年WBC的成員，曾峻岳在經歷過大賽洗禮與挫折後，重回國家隊顯得更加成熟穩重，受訪時他不僅分享了在休賽季引進「瑜珈」訓練的成效，也笑談面對隊中學弟尊稱他為「學長」時的不習慣，最後也喊出希望能在賽場上與日本隊巨星大谷翔平正面交鋒。

隨著新生代球員入選，年僅24歲的曾峻岳已成為陣中的「資深」過來人，也到了開始要被學弟們喊「學長」，曾峻岳笑說其實有點難為情，畢竟自己年紀和他們其實沒有差很多，也要求學弟們「不要這樣叫」，他坦言「我也沒多大，年紀沒有差很多，所以想說不要這樣叫，像賴胤豪、韋宏亮都會叫，我都有跟他們說不要這樣叫，真的不習慣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示雖然不習慣被稱呼為學長，但他非常願意以過來人的身分分享經驗，至於集訓期間，他認為最重要的就是自主管理，「教練雖然會提供協助，但選手必須清楚自己在什麼時間點該做什麼，不能操之過急。」

在技術層面上，曾峻岳今年休賽季做出了大膽嘗試。他在合作六年訓練師建議下，將「瑜珈」納入訓練課表，曾峻岳指出，這項訓練主要是為了提升身體的柔軟度與活動度，進而增加投球時的施力角度，「今年課表變得不太一樣，有在做一點類似瑜珈的東西，主要是為了提升柔軟度與活動度，讓投球角度變更大。今年想說試著改變一下，看會不會有什麼好的效果。」

他透露，透過對比往年的牛棚影片，雖然在外人眼裡只是微小的動作調整，但從慢動作細節中可以發現，投球的角度與發力確實有了明顯的不同，目前體感效果相當正面，期待能在資格賽中展現出更具侵略性的投球。

回顧上屆經典賽，曾峻岳坦言自己曾因「太興奮」而表現失準，那次經驗成為他此行叮嚀學弟們的重要養分。他觀察到許多第一次進國家隊的學弟神情雀躍，但他特別提醒：「他們剛來的時候都很興奮，但在興奮之餘，還是要把自己做好。因為太過於興奮，表現會變得不一樣，會想要多做些什麼，反而會超出自己所準備的範圍。」他以過來人的身分感性地說：「不要越想表現好，反而表現越不好。這是我學到的一課，那一跤跌得很大，所以把現在準備好的東西發揮出來就好。」

而這次中華隊陣容中，富邦悍將共計有5名球員入選，成為中華隊最大團，對此，曾峻岳也期盼大家都能發揮實力留到最後的正選名單。談到對資格賽的期待，曾峻岳展現出鬥志，直言不論在哪裡比賽目標都一樣。

至於最想對決的選手時，他毫不猶豫地說出「大谷翔平」，他笑稱「投手應該都這樣想，打者應該就是山本由伸，不過現在就是慢慢來，畢竟現在才第一階段。」

關鍵字： 棒球曾峻岳WBC中華隊瑜珈

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

林家正考慮中職？鬆口不排除任何選項　點頭加入中華隊「毫不猶豫」　

林家正考慮中職？鬆口不排除任何選項　點頭加入中華隊「毫不猶豫」　

上個廁所就續任隊長？陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

上個廁所就續任隊長？陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！

熱門新聞

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽中華隊集訓名單曝光

22027世界12強參賽名單出爐

3陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！

4紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

5張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

最新新聞

1好消息！經典賽證件數增至48張

2洋基傳詢問白襪外野手羅伯特

3搶坐吳念庭隔壁！林安可情蒐「西武生活」

4王建民談鄭浩均角色　朝長局數調整

5陳江和開訓迎44歲生日　喊兩大心願

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366