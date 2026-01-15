宋家豪未參加集訓 高機率辭退WBC經典賽

▲宋家豪。（圖／資料照）

記者王真魚／高雄報導

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊15日展開集訓，不過旅日投手宋家豪據了解將高機率辭退本屆賽事，主因仍是身體考量，為了確保能以最佳狀態迎接新球季，不會參加本次國家隊集訓。

宋家豪2015年與日職樂天金鷲簽下育成球員合約，2017年7月轉為正式球員，逐步站穩一軍牛棚要角地位。

去年球季，他在2月春訓期間受傷，接受右膝外側半月板縫合手術，復健期相當漫長，直到8月29日才在一軍對北海道日本火腿鬥士隊之戰登板復出，並於9月14日中繼出賽，拿下暌違485天的勝投。

回顧2025年球季，宋家豪一軍共出賽10場，戰績1勝，累積2次中繼成功、1次救援成功，防禦率3.72；其日職生涯一軍累計348場出賽，戰績20勝15敗，擁有122次中繼成功、8次救援成功，生涯防禦率3.00，是台灣旅日投手中極具代表性的投手。

樂天金鷲隊去年底也公告與宋家豪完成續約，迎接他加入球隊的第11個球季。宋家豪透過球團表示，自己和家人都非常喜歡日本東北仙台，「總是感受到這座城市的溫暖，真的由衷感謝。」

他去年休賽季受訪時也提到，新球季最重要的目標就是「保持健康」，希望能以百分百的狀態迎接新賽季，努力為球隊勝利做出貢獻。

考量去年歷經重大手術、復出時間較晚，宋家豪對於身體狀況格外謹慎，據悉，他高機率不會加入本次集訓。

對於宋家豪狀況，會長兼中華隊領隊蔡其昌表示，聯盟還在進行最後確認，仍在持續溝通。