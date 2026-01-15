「旗子哥」驚爆傷情！　獨行俠狀元郎弗拉格出賽不到15分鐘就退場

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊15日靠著當家主控「藍箭俠」莫瑞（Jamal Murray）單場狂轟33分，率隊以118比109擊敗達拉斯獨行俠。金塊在當家球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）因傷缺陣情況下，近6戰拿下5勝表現出色。反觀獨行俠除了此戰輸球，本季選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）與主戰長人加福德（Daniel Gafford）都因傷退場，戰力再度告急。

金塊在頭號球星約基奇受傷持續缺陣下，團隊戰力依舊傲視群雄，今日作客踢館獨行俠，本季打出生涯年的莫瑞，搭配主力前鋒戈登（Aaron Gordon）出擊，一度領先來到24分之多。

雖然獨行俠末節一度追近到4分差，但在莫瑞末節獨砍11分穩定表現下，金塊仍以9分之差勝出。

金塊此戰以莫瑞的33分、5助攻最佳，戈登拿下22分、6籃板、3助攻，華特森（Peyton Watson）18分進帳。

輸球的獨行俠方面，前鋒馬歇爾（Naji Marshall）拿下24分，威廉斯（Brandon Williams）則有20分貢獻。

但對於獨行俠來說，不僅近4戰苦吞3敗，戰績15勝26敗排名在西區第12位，此戰更是連傷兩員大將，本季重點培養的狀元新秀弗拉格，在第2節舊因為被金塊華特森踩到腳，造成左腳扭傷，此戰僅打14分49秒，拿下6分、1籃板就提前退場。

然而獨行俠禍不單行，第3節再傷主力長人加福德，他同樣在此戰因為防守造成右腳踝扭傷，獨行俠輸球還連傷兩名好手，戰力無疑是拉警報。

▲獨行俠弗拉格此戰因腳踝扭傷退場。（圖／達志影像／美聯社）