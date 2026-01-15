運動雲

>

「旗子哥」驚爆傷情！　獨行俠狀元郎弗拉格出賽不到15分鐘就退場

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊15日靠著當家主控「藍箭俠」莫瑞（Jamal Murray）單場狂轟33分，率隊以118比109擊敗達拉斯獨行俠。金塊在當家球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）因傷缺陣情況下，近6戰拿下5勝表現出色。反觀獨行俠除了此戰輸球，本季選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）與主戰長人加福德（Daniel Gafford）都因傷退場，戰力再度告急。

金塊在頭號球星約基奇受傷持續缺陣下，團隊戰力依舊傲視群雄，今日作客踢館獨行俠，本季打出生涯年的莫瑞，搭配主力前鋒戈登（Aaron Gordon）出擊，一度領先來到24分之多。

雖然獨行俠末節一度追近到4分差，但在莫瑞末節獨砍11分穩定表現下，金塊仍以9分之差勝出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金塊此戰以莫瑞的33分、5助攻最佳，戈登拿下22分、6籃板、3助攻，華特森（Peyton Watson）18分進帳。

輸球的獨行俠方面，前鋒馬歇爾（Naji Marshall）拿下24分，威廉斯（Brandon Williams）則有20分貢獻。

但對於獨行俠來說，不僅近4戰苦吞3敗，戰績15勝26敗排名在西區第12位，此戰更是連傷兩員大將，本季重點培養的狀元新秀弗拉格，在第2節舊因為被金塊華特森踩到腳，造成左腳扭傷，此戰僅打14分49秒，拿下6分、1籃板就提前退場。

然而獨行俠禍不單行，第3節再傷主力長人加福德，他同樣在此戰因為防守造成右腳踝扭傷，獨行俠輸球還連傷兩名好手，戰力無疑是拉警報。

▲獨行俠弗拉格、尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠弗拉格此戰因腳踝扭傷退場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA旗子哥弗拉格金塊莫瑞Cooper Flagg

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「大帝」恩比德生涯13000分達陣　七六人仍難堪26分慘敗

「大帝」恩比德生涯13000分達陣　七六人仍難堪26分慘敗

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

三上悠亞領銜Formosa Sexy全員出擊　夢想家「夢の恋」主題周登場

三上悠亞領銜Formosa Sexy全員出擊　夢想家「夢の恋」主題周登場

「咖哩大神」老爸球衣也退休　老柯瑞成黃蜂隊史第2人

「咖哩大神」老爸球衣也退休　老柯瑞成黃蜂隊史第2人

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

曾被封「最強新人」　高球女將吳佳晏2026心願拚年度第一

曾被封「最強新人」　高球女將吳佳晏2026心願拚年度第一

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

快訊／天王周杰倫參戰澳網　一分大滿貫首輪沒出拍就淘汰

快訊／天王周杰倫參戰澳網　一分大滿貫首輪沒出拍就淘汰

總獎金200萬美金！鴻海女子公開賽開打　吳佳晏、河本結成焦點

總獎金200萬美金！鴻海女子公開賽開打　吳佳晏、河本結成焦點

【搶暖爐之戰開打????】比熊揮空拳慘被貓壓制　笑爛全場！

熱門新聞

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

王建民談鄭浩均角色　聽聞張弘稜能飆158公里也嚇一跳

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽中華隊集訓名單曝光

22027世界12強參賽名單出爐

3陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！

4紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

5王建民談鄭浩均角色　朝長局數調整

最新新聞

1經典賽門票開賣　4大購票平台卻癱瘓

2戚又仁直落二扳倒丹麥好手

3旗子哥受傷　狀元弗拉格15分鐘退場

4好消息！經典賽證件數增至48張

5洋基傳詢問白襪外野手羅伯特

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

【太誇張】轎車違停平交道旁　阿里山林鐵急煞險撞上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366