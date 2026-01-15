運動雲

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

▲蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪持續補強先發輪值，根據MLB官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）指出，紅襪已與蘇亞雷斯（Ranger Suárez）達成協議，雙方簽下5年總值1.3億美元（約新台幣39億元）的合約。

蘇亞雷斯自2022年轉任全職先發後迅速躍升為聯盟頂尖左投之一，不僅繳出穩定成績，也幫助費城人闖進世界大賽；近4個球季累計104場先發、防禦率3.59，整體表現相當穩定。

季後賽舞台上他同樣具備壓制力，生涯11場季後賽（8場先發）防禦率僅1.48，其中2025年國聯分區系列賽面對道奇，蘇亞雷斯投滿5局僅失1分。

2025年球季結束後，費城人曾對蘇亞雷斯提出合格報價，金額為2202.5萬美元，但他選擇拒絕並測試自由市場；由於最終轉戰紅襪，費城人將在2026年選秀第4輪後獲得補償選秀權。

從數據面來看，蘇亞雷斯向來以「能吃局數、製造滾地球」聞名；2025年平均每場先發投滿6局，26場先發累計157.1局，雖然上季滾地球率略降至48%，但在入選明星賽的2024年，該數據高達53.2%。

進階數據方面，蘇亞雷斯同樣名列前茅；他在2025年被強勁擊球率僅31.1%，高居全聯盟先發投手第一，Barrel比例5.5%位居第89百分位，同時在平均擊球初速、保送率、預期防禦率（xERA）與追打率等指標，皆落在聯盟前段班。

即將邁入30歲球季的蘇亞雷斯，擁有完整且多元的投球武器庫，包括伸卡球、變速球、卡特球、曲球、四縫線速球與滑球，其中曲球與變速球特別具有壓制力，對手打擊率分別僅.192 與.203。

