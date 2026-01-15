WBC奪冠大熱門再升級！　美國隊牛棚史派爾、賈克斯確定加入

▲史派爾（Gabe Speier）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，美國國家代表隊持續強化戰力，WBC官方X14日宣布，效力水手的左投史派爾（Gabe Speier）以及光芒右投賈克斯（Griffin Jax）確定加入，兩名上季合計登板超過70場的救援投手到位，也讓美國隊牛棚戰力更趨完整。

史派爾將迎來個人生涯首次WBC之旅，官方形容他是「最強左打殺手」，指出他在7年的大聯盟生涯中，成功將左打者打擊率壓制在1成88。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史派爾過去曾與大谷翔平對決，對戰成績為3打數被敲1安，該安打為全壘打，另送出1次三振；去年9月28日對道奇之戰中，史派爾曾被大谷轟出賽季第55轟，史派爾2024賽季出賽76場，繳出4勝4敗、24次中繼成功、防禦率2.61的穩定成績。

▲賈克斯（Griffin Jax）。（圖／達志影像／美聯社）



賈克斯則具備特殊背景，他是大聯盟史上首位出身自美國空軍官校的球員，賈克斯上季先為雙城隊登板50場，之後經交易轉戰光芒隊再出賽23場，合計73場出賽，戰績1勝7敗、28次中繼成功，防禦率4.23，具備長局數消化能力。

隨著史派爾與賈克斯入選，美國隊30人登錄名額中已有25人曝光，包含20名正式公布選手，夢幻陣容幾乎全員到齊，整體戰力被外界視為本屆WBC最大奪冠熱門之一。