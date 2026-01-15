是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

▲賴胤豪。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

世界棒球經典賽中華隊集訓展開，樂天桃猿年輕投手賴胤豪首次入選，有望迎來生涯第一次國家隊。從未有國際賽經驗的他，踏上巴士那一刻就感受到壓力，「在坐車的時候就開始緊張，手會流汗，因為跟很多比較大咖的球員坐同一台車。」被問到誰坐在旁邊時，他靦腆笑說：「家正。」

賴胤豪透露，林家正曾到樂天練習過，彼此算是認識，因此面對他反而還好；至於其他學長，「基本上都有看過，只是都不熟。」第一次報到的緊張感，寫在臉上也藏在心裡。

回想收到通知的那一刻，他仍覺得不可思議，「那時候我在花蓮，接到通知後，一個人坐在家門外滿久一段時間。」腦中反覆思考的不是狂喜，而是疑問：「為什麼會是我有這個機會？當然這是我第一次中華隊，而且是層級最高的賽事，能來這邊訓練，真的很榮幸。」

賴胤豪是在11月中旬接獲通知，而身為母隊總教練的曾豪駒，在12月上旬越南旅遊時也鼓勵他，「有進培訓隊就好好表現自己。」許多學長也告訴他，「來這邊就是學習，把它當成很好的經驗。」

對於這階段集訓的目標，賴胤豪直言，「想辦法把自己調整到最好，讓狀況回到季中那種巔峰的時候。」他也展現決心，「畢竟是第一次，有那個想進正選的企圖心。」

回顧去年賽季，他認為最大突破來自心態轉換，「季末那段低潮，再到季後賽調整回來，那段時間其實很難熬，但那就是經驗。」過程中，學長們的分享成為養分，「從中吸收我需要的，慢慢成長。」

年僅20歲的賴胤豪，最快球速可達153公里，2023年選秀第三輪加入樂天，去年累積42場一軍出賽，投41.1局、防禦率2.61，季後賽也有5局失1分的穩定表現。休賽季期間赴日本進修，強化投球技術與變化球犀利度，並在與樂天金鷲的交流賽中登板驗收成果。