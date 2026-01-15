太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

記者杜奕君／綜合報導

NBA傳奇名人堂球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）席捲全球的街頭籃球風格文化，從場上打法到場下穿搭，成為當時青少年籃球文化的代表人物。而當今NBA賽場，就有一位長相、穿著再到打法，都與艾佛森相當神似的夏洛特黃蜂後衛曼恩（Tre Mann）在近日獲得艾佛森所屬運動品牌Reebok的代言合約，並將推出屬於自己PE配色的艾佛森鞋款，讓經典得以延續。

身為1996年「黃金梯隊」選秀狀元，艾佛森憑藉號稱183公分的平凡身材條件，在踏上NBA舞台後迅速發光發熱，從場上打死不退的強勢打法，再到一系列張狂刺青以及穿搭、配件，都為當代NBA奠定不少風格文化，雖然生涯從未拿下過總冠軍殊榮，但艾佛森仍可說是近代籃球文化最具風格性的人物之一。

而現年24歲，身高193公分的黃蜂控衛曼恩，從近日聯盟以來，就以神似艾佛森的打法、穿著而受到不小關注。

特別是近年籃球文化在場上的穿著，都逐漸偏向「合身」，彰顯身材優勢的專著下，曼恩則仍延續艾佛森的寬大、嘻哈風格，無論是寬大球褲，或是場外的垮褲搭配經典黃靴、棒球帽，都讓人見識到曼恩延續前輩艾佛森的努力作為。

而曼恩近日也真的受到艾佛森所屬運動品牌Reebok青睞，獲得一紙代言合約，根據最新釋出的宣傳影片，曼恩戴著象徵艾佛森標誌的運動頭帶，露出大量手臂刺青，甚至腳上還穿著艾佛森當年最著名個人第4代簽名球鞋的曼恩專屬「黃靴」配色亮相，模樣相當吸睛。

根據目前美國媒體釋出資訊，曼恩將會獲得艾佛森4代球鞋的專屬「PE」（Player Edition）配色，目前曝光的顏色包括類似經典黃靴的配色，以及牛仔布色澤的球鞋，未來將會看到曼恩在NBA賽場實戰著用。

職業生涯邁入第5季的曼恩，本季在黃蜂已出賽26場，平均17.6分鐘的上場時間內，能貢獻8.2分、2.5籃板、2.3助攻。

▲黃蜂控衛因為神似傳奇球星艾佛森風格，也獲得運動品牌Reebok代言合約。（圖／達志影像／美聯社）