運動雲

>

經典賽中華隊開訓收90萬加菜金！蔡其昌、李洋到場打氣 陳傑憲再任隊長

▲▼ 蔡其昌、李洋、陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

▲會長蔡其昌頒發加菜金，台灣隊長再次由陳傑憲擔任 。（圖／記者王真魚攝）" width="600" height="450" />

記者王真魚／高雄報導

為備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊今於國家運動訓練中心正式開訓，聯盟會長代表頒發50萬元「加菜金」，運動部部長李洋加碼20萬元，中華棒協代表高人傑再添20萬元，合計90萬元，期盼中華隊在國際舞台上拚出佳績。

聯盟會長在致詞時表示，中華隊肩負的不只是比賽勝負，更承載全台灣球迷的期待，「每一次站上國際賽場，都是讓世界看見台灣棒球實力的機會。」他也特別感謝教練團與選手願意在休賽季投入集訓，為國家隊犧牲個人時間，期勉全隊在接下來的備戰過程中保持健康、穩定累積能量，「希望大家帶著自信出征，在經典賽舞台上打出屬於中華隊的風格與精神。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

運動部部長李洋亦親自出席典禮，逐一向中華隊教練團致意，勉勵團隊全力以赴、為國爭光；中華棒協則由常務理事高人傑代表到場，共同為中華隊加油打氣。 儀式中，聯盟會長代表特別頒發「加菜金」為球隊注入士氣，聯盟會長送上50萬元獎勵，李洋部長加碼20萬元，高人傑代表亦提供20萬元，合計90萬元，期盼以實質鼓勵為中華隊帶來好彩頭，祝福球員們在經典賽舞台上拚出佳績。

中華隊於國訓中心展開第一階段集訓，典禮上也正式宣布陳傑憲再度擔任台灣隊長。 中華隊農曆年後將移師台北大巨蛋練習，逐步調整至比賽節奏。球隊預計2月底與日職軟銀、火腿等隊進行交流賽，2月28日啟程前往日本宮崎，3月1日開始當地訓練，3月2日起投入官辦熱身賽，並於3月5日在東京巨蛋迎來經典賽首戰，對手為澳洲隊。

關鍵字： 標籤:中華隊經典賽WBC棒球集訓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

續約卡關不等於破局！　ESPN名記點名：貝林傑回洋基仍最可能

續約卡關不等於破局！　ESPN名記點名：貝林傑回洋基仍最可能

菊池雄星怒揭設施問題！天使GM卻全盤否認　美媒點名疑「煤氣燈效應」

菊池雄星怒揭設施問題！天使GM卻全盤否認　美媒點名疑「煤氣燈效應」

悍將首位FA林岱安報到！范國宸當Keyman成功遊說　曝「秘密對話」

悍將首位FA林岱安報到！范國宸當Keyman成功遊說　曝「秘密對話」

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

熱門新聞

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽中華隊集訓名單曝光

2紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

3張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

4安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

5日本高球絲帶女神　河本結來台參戰

最新新聞

12027世界12強參賽名單出爐

2中華隊收90萬加菜金　陳傑憲再任隊長

3運動家高層直言林維恩今年進百大

4比切特若加盟洋基將牽動內野布局

5太像艾佛森　Reebok宣布簽下黃蜂曼恩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366