經典賽中華隊開訓收90萬加菜金！蔡其昌、李洋到場打氣 陳傑憲再任隊長

▲會長蔡其昌頒發加菜金，台灣隊長再次由陳傑憲擔任 。（圖／記者王真魚攝）" width="600" height="450" />

記者王真魚／高雄報導

為備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊今於國家運動訓練中心正式開訓，聯盟會長代表頒發50萬元「加菜金」，運動部部長李洋加碼20萬元，中華棒協代表高人傑再添20萬元，合計90萬元，期盼中華隊在國際舞台上拚出佳績。

聯盟會長在致詞時表示，中華隊肩負的不只是比賽勝負，更承載全台灣球迷的期待，「每一次站上國際賽場，都是讓世界看見台灣棒球實力的機會。」他也特別感謝教練團與選手願意在休賽季投入集訓，為國家隊犧牲個人時間，期勉全隊在接下來的備戰過程中保持健康、穩定累積能量，「希望大家帶著自信出征，在經典賽舞台上打出屬於中華隊的風格與精神。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

運動部部長李洋亦親自出席典禮，逐一向中華隊教練團致意，勉勵團隊全力以赴、為國爭光；中華棒協則由常務理事高人傑代表到場，共同為中華隊加油打氣。 儀式中，聯盟會長代表特別頒發「加菜金」為球隊注入士氣，聯盟會長送上50萬元獎勵，李洋部長加碼20萬元，高人傑代表亦提供20萬元，合計90萬元，期盼以實質鼓勵為中華隊帶來好彩頭，祝福球員們在經典賽舞台上拚出佳績。

中華隊於國訓中心展開第一階段集訓，典禮上也正式宣布陳傑憲再度擔任台灣隊長。 中華隊農曆年後將移師台北大巨蛋練習，逐步調整至比賽節奏。球隊預計2月底與日職軟銀、火腿等隊進行交流賽，2月28日啟程前往日本宮崎，3月1日開始當地訓練，3月2日起投入官辦熱身賽，並於3月5日在東京巨蛋迎來經典賽首戰，對手為澳洲隊。