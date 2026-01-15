嚇壞！Passion Sisters成員牛奶車底遭裝定位器　今返台北報案

▲中信兄弟啦啦隊成員牛奶。（圖／翻攝自IG／milk821125）



記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟Passion Sisters啦啦隊成員「牛奶」近日在社群發文透露，自己的車子底部疑似被人以黑膠帶黏貼一個方形物件，原本以為是車輛零件，請車行協助檢查後才發現竟是「定位器」，讓她直呼「好可怕」，也擔心這一年來不知被追蹤多久。

牛奶進一步回覆表示，由於車子目前正在車行進行包膜、已放了一個月，「我是今天晚上車子從台北回來才能去報案」，屆時會前往警局處理；她也提到，發現定位器的契機，是因為剛好詢問車底有個不明物體請車行查看，「結果就發現是一個定位器」，目前定位器則呈現沒電狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外界關心車輛來源，牛奶說明，這台車是透過認識的品牌經理推薦購買「試乘車退役」，因此屬於二手車，但她強調「沒有前車主的問題」；而車輛保養部分，她也表示是送回原廠保養。

談到心情狀態，牛奶坦言，車行昨晚傳來影片時當下真的嚇到，也想不到會是誰做的，「因為平常也沒有得罪誰，也沒有跟別人有金錢上的往來」，目前仍以釐清狀況、準備報案為主。

此外，牛奶也透露自己過去曾遇過騷擾事件，「加入PS前一年有去警察局報案過跟騷事件，後續警察有去處理。」此次車底出現疑似定位器，她同樣透過正式報案釐清真相、保障自身安全。