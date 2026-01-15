運動雲

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

▲▼ 經典賽中華隊開訓 ，會長蔡其昌、運動部部長李洋、總教練曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

▲經典賽中華隊開訓  。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

世界棒球經典賽中華隊今（15）日展開集訓，總教練曾豪駒透露，目前整體報到狀況都在掌握之中，而外界關注的兩名台裔美籍戰力龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild），依照大聯盟規定，預計將於2月28日加入中華隊集訓，「後續會不會提早，我們都持續在追蹤。」

曾豪駒表示，從選手進到飯店報到開始，就能感受到聯盟在後勤上的完善準備，「對選手跟教練來說，目前都有一個很好的照顧，也希望接下來大家可以全力投入練習，好好準備。」今日共31名選手報到，人數與原先設定相符。

目前報到的旅美選手為鄭宗哲、張弘稜。曾豪駒說明，兩人尚未進入母隊春訓階段，在台灣期間皆已獲得球團同意，能先加入中華隊集訓，「我們也希望在這段他們還沒回去球隊的時間，先做一個磨合。」

在訓練安排上，曾豪駒指出，第一階段仍以「個人強化」為主，「每一位職棒選手在春訓初期，本來就是依照自己的課表去準備，我們會有大方向的課表，但每個人都有屬於自己的目標。」後續將有旅日選手於第二階段陸續加入，而部分旅外選手也會依母隊開訓時間陸續離隊回報到。

他也特別感謝古林睿煬、孫易磊、林安可等旅日選手，一開訓就先加入集訓，「在還沒回母隊前，都會先跟著中華隊練習，到時間到了再回去。看到大家一開始進入狀態的氛圍，其實都還不錯。」

談到名單中納入多位年輕投手，如僅20歲的賴胤豪等人，曾豪駒強調，這些選手都是在去年賽季中被看見的潛力新血，「能進到中華隊集訓，代表你有能力。無論是年輕或資深選手，都要把握每一次穿上中華隊球衣的機會。」

至於外界關注的台裔美籍戰力進度，曾豪駒證實，龍恩與費爾柴德目前會依照大聯盟規定，在2月28日前往亞利桑那集訓地與中華隊會合，「後續會不會提早還不確定，但我們一直都有在追蹤他們的近況。」

中華隊去年曾赴美接洽多名台裔選手，其中卡洛爾（Corbin Carroll）已確定為美國隊效力，龍恩與費爾柴德則給予正面回覆，成為中華隊本屆經典賽的重要戰力。

曾豪駒也提到，這次集訓名單中仍保留多位12強班底，「經驗是一次一次累積，經過12強的合作，再加入這次WBC資格賽的成員與年輕新血，這會是一個新的團隊。」他期盼透過熟悉與磨合，鞏固團隊氛圍，「讓我們能用最好的陣容，去面對經典賽的征戰。」

▲3A的潛力砲手「龍仔」朗（Jonathon Long）。（圖／達志影像／美聯社）

▲3A的潛力砲手龍恩（Jonathon Long）。（圖／達志影像／美聯社）

