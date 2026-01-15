運動雲

>

李大浩談大谷翔平：他也是人　國際賽關鍵仍在投手戰

▲李大浩。（圖／記者胡冠辰攝）

▲李大浩。（圖／記者胡冠辰攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國傳奇重砲、中信兄弟春訓客座教練李大浩，近日針對即將於3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC）發聲，談及首輪將對戰的日本隊大谷翔平時直言，「大谷當然是很好的選手，但他也是人。」並強調國際賽最終關鍵仍在於投手戰。

韓國媒體《體育朝鮮》15日報導，李大浩14日以講師身分出席韓國職棒新人取向說明會，向即將踏入職業舞台的新秀們分享目標設定與持續努力的重要性。活動結束後，他接受媒體訪問，談及即將到來的WBC賽事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於韓國代表隊連續3屆止步預賽的低潮，李大浩坦言，自己過去多次披上國家隊戰袍，深刻體會其中壓力，「國家代表的壓力真的非常大。」

他也向球迷喊話，希望外界不要給選手過多負擔，「哪裡有不認真打球的選手？又哪裡有事事都能如願的棒球？」只要專注給予支持，就能幫助選手卸下心理壓力、專心比賽，進而創造好成績。

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

談到首輪將碰頭的日本隊，李大浩指出，日本已確定由大谷翔平出賽，但他仍冷靜分析表示，「大谷當然是很好的選手，但他也是人，狀況會如何誰也無法預料。」他認為，國際賽事最終仍是投手主導，「3月對打者來說調整狀態本來就不容易，關鍵往往在投手戰。」

李大浩進一步替韓國隊送上鼓勵，指出包含教練團，已提前著手備戰並召集球員，「只要球迷正向的應援能傳達給選手，就會產生很大的力量。」他也期待具備美國大舞台經驗的球員能發揮帶動效果，「如果打線能給投手更多支援，讓投手更安心地投球，整體就能形成良性循環。」

關鍵字： WBC李大浩大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

續約卡關不等於破局！　ESPN名記點名：貝林傑回洋基仍最可能

續約卡關不等於破局！　ESPN名記點名：貝林傑回洋基仍最可能

林家正考慮中職？鬆口不排除任何選項　點頭加入中華隊「毫不猶豫」　

林家正考慮中職？鬆口不排除任何選項　點頭加入中華隊「毫不猶豫」　

熱門新聞

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽中華隊集訓名單曝光

22027世界12強參賽名單出爐

3陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！

4紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

5張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

最新新聞

1家正婦＋1！宋晟睿初見林家正：好帥

229年最狂替補　爵士森薩博轟43分壯舉

3賴胤豪坐在家門口發呆　入選狂冒手汗

4鄭浩均服役失聯鬧烏龍　期待對決大谷

5山本由伸「勝利的選擇」引熱潮

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366