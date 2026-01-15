李大浩談大谷翔平：他也是人　國際賽關鍵仍在投手戰

▲李大浩。（圖／記者胡冠辰攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國傳奇重砲、中信兄弟春訓客座教練李大浩，近日針對即將於3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC）發聲，談及首輪將對戰的日本隊大谷翔平時直言，「大谷當然是很好的選手，但他也是人。」並強調國際賽最終關鍵仍在於投手戰。

韓國媒體《體育朝鮮》15日報導，李大浩14日以講師身分出席韓國職棒新人取向說明會，向即將踏入職業舞台的新秀們分享目標設定與持續努力的重要性。活動結束後，他接受媒體訪問，談及即將到來的WBC賽事。

對於韓國代表隊連續3屆止步預賽的低潮，李大浩坦言，自己過去多次披上國家隊戰袍，深刻體會其中壓力，「國家代表的壓力真的非常大。」

他也向球迷喊話，希望外界不要給選手過多負擔，「哪裡有不認真打球的選手？又哪裡有事事都能如願的棒球？」只要專注給予支持，就能幫助選手卸下心理壓力、專心比賽，進而創造好成績。

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

談到首輪將碰頭的日本隊，李大浩指出，日本已確定由大谷翔平出賽，但他仍冷靜分析表示，「大谷當然是很好的選手，但他也是人，狀況會如何誰也無法預料。」他認為，國際賽事最終仍是投手主導，「3月對打者來說調整狀態本來就不容易，關鍵往往在投手戰。」

李大浩進一步替韓國隊送上鼓勵，指出包含教練團，已提前著手備戰並召集球員，「只要球迷正向的應援能傳達給選手，就會產生很大的力量。」他也期待具備美國大舞台經驗的球員能發揮帶動效果，「如果打線能給投手更多支援，讓投手更安心地投球，整體就能形成良性循環。」