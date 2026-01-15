運動雲

>

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

▲▼12強中華隊接機。（圖／記者湯興漢攝）

▲12強中華隊。（圖／記者湯興漢攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒壘總會（WBSC）15日公布2027年世界棒球12強賽參賽名單與全新賽制，屆時賽會將迎來第4屆比賽並首度導入「資格賽制度」；中華隊憑藉世界排名前12名（第2），確定直接晉級2027年開幕輪，無須經過資格賽考驗，力拼衛冕。

根據WBSC公告，2027將由世界排名前12名球隊直接取得會內賽資格，其餘4個名額則透過2026年舉行的兩場資格賽產生，最終組成16支球隊競逐冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前世界排名前12名、確定晉級開幕輪的球隊分別為：日本、中華台北、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲與多明尼加共和國；其中中華隊依舊名列前段班，再次穩居Premier12核心強權行列。

至於資格賽部分，WBSC已公布8支參賽球隊中的7支，包括：哥倫比亞、義大利、捷克、尼加拉瓜、中國、德國與英國，最後一席將由世界排名第20的加拿大，或是一支外卡球隊遞補，條件為第2場資格賽主辦國排名未進前20。

WBSC主席法卡利（Riccardo Fraccari）表示，Premier12已成功確立其國際棒球旗艦賽事地位，「讓世界排名前12名球隊自動晉級，是對長期實力的肯定，而資格賽制度則為新興國家提供公平舞台，進一步提升賽事整體競爭強度。」

在賽事規畫方面，中國將於2026年11月26日至29日，在廣東中山國際棒壘球中心承辦其中一場4隊制資格賽；另一場資格賽的主辦地，WBSC將於近期公布。

關鍵字： 世界棒球經典賽棒球日本中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

續約卡關不等於破局！　ESPN名記點名：貝林傑回洋基仍最可能

續約卡關不等於破局！　ESPN名記點名：貝林傑回洋基仍最可能

菊池雄星怒揭設施問題！天使GM卻全盤否認　美媒點名疑「煤氣燈效應」

菊池雄星怒揭設施問題！天使GM卻全盤否認　美媒點名疑「煤氣燈效應」

悍將首位FA林岱安報到！范國宸當Keyman成功遊說　曝「秘密對話」

悍將首位FA林岱安報到！范國宸當Keyman成功遊說　曝「秘密對話」

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

【太誇張】轎車違停平交道旁　阿里山林鐵急煞險撞上

熱門新聞

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽中華隊集訓名單曝光

2紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

3張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

4安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

5日本高球絲帶女神　河本結來台參戰

最新新聞

12027世界12強參賽名單出爐

2中華隊收90萬加菜金　陳傑憲再任隊長

3運動家高層直言林維恩今年進百大

4比切特若加盟洋基將牽動內野布局

5太像艾佛森　Reebok宣布簽下黃蜂曼恩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366