中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

▲12強中華隊。（圖／記者湯興漢攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒壘總會（WBSC）15日公布2027年世界棒球12強賽參賽名單與全新賽制，屆時賽會將迎來第4屆比賽並首度導入「資格賽制度」；中華隊憑藉世界排名前12名（第2），確定直接晉級2027年開幕輪，無須經過資格賽考驗，力拼衛冕。

根據WBSC公告，2027將由世界排名前12名球隊直接取得會內賽資格，其餘4個名額則透過2026年舉行的兩場資格賽產生，最終組成16支球隊競逐冠軍。

目前世界排名前12名、確定晉級開幕輪的球隊分別為：日本、中華台北、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲與多明尼加共和國；其中中華隊依舊名列前段班，再次穩居Premier12核心強權行列。

至於資格賽部分，WBSC已公布8支參賽球隊中的7支，包括：哥倫比亞、義大利、捷克、尼加拉瓜、中國、德國與英國，最後一席將由世界排名第20的加拿大，或是一支外卡球隊遞補，條件為第2場資格賽主辦國排名未進前20。

WBSC主席法卡利（Riccardo Fraccari）表示，Premier12已成功確立其國際棒球旗艦賽事地位，「讓世界排名前12名球隊自動晉級，是對長期實力的肯定，而資格賽制度則為新興國家提供公平舞台，進一步提升賽事整體競爭強度。」

在賽事規畫方面，中國將於2026年11月26日至29日，在廣東中山國際棒壘球中心承辦其中一場4隊制資格賽；另一場資格賽的主辦地，WBSC將於近期公布。