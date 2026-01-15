林家正考慮中職？鬆口不排除任何選項　點頭加入中華隊「毫不猶豫」　

▲林家正 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

世界棒球經典賽中華隊集訓於今（15）日正式展開。世界棒球 12 強賽立下汗馬功勞的旅美捕手林家正，昨晚報到後今日首度現身集訓球場。面對媒體詢問未來的職涯規劃，林家正坦言現階段專注於國家隊，但對於未來動向持開放態度，「不排除任何選項」。

再次穿上中華隊球衣，林家正表示感到非常榮幸與開心，能與昔日奮鬥的「兄弟們」再度並肩作戰。 回顧 12 強的奪冠歷程，他提到看到電影《冠軍之路》時深受感動，特別是球隊從一開始不被看好，到最後一路挺進並奪冠的韌性。 他指出，目前全隊都已進入蓄勢待發的狀態，準備迎接即將到來的挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林家正也分享了去年底赴日本職棒橫濱DeNA、北海道火腿參加秋訓的心路歷程。他透露，在獨立聯盟賽季期間曾多次遭遇傷勢，因此年底希望透過不同的環境調整狀態。赴日期間，他與不同選手一同交流，希望能嘗試不同風格的訓練，將自己的能力提升到更高的層次。

對於外界最關心的合約與未來動向，林家正表示目前仍與經紀人持續討論中。被問及是否考慮加入中華職棒（CPBL）時，他語帶保留地表示，「不排除任何選項。」 但強調現階段會先將重心百分之百放在國家隊的集訓上。

談到入選過程，林家正分享曾豪駒總教練早在去年年底就已親自致電聯繫，「很早就講了，年底就有通電話。」他表示當時完全沒有猶豫就直接決定參加，因為對他而言，「能穿上中華隊、台灣隊的球衣，就是一個很大的榮譽。」

本次集訓捕手陣容與 12 強時期高度重疊，林家正指出，與戴培峰等捕手群已有默契，但仍有部分新進球員需要時間熟悉。後續捕手群也將與捕手教練高志綱針對本次經典賽的配球策略進行更深入的討論，期待在賽事中展現最佳默契。