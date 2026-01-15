菊池雄星怒揭設施問題！天使GM卻全盤否認　美媒點名疑「煤氣燈效應」

▲米納西安（Perry Minasian）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國媒體《ClutchPoints》近日報導，洛杉磯天使現任總經理米納西安（Perry Minasian）因多次受訪內容與球員實際陳述出現明顯落差，遭外界質疑有刻意誤導之嫌，甚至被形容可能涉及「煤氣燈效應（意指刻意散播錯誤資訊）」；相關報導一出，在美國棒球圈引發不小震盪。

《ClutchPoints》指出，自2020年接掌天使兵符以來，米納西安所率領的球隊長期戰績低迷，而他近期一段受訪影片在棒球媒體間快速擴散，也讓外界對天使球團高層的質疑聲浪再度升高。

事件的導火線可追溯2025年投手菊池雄星在完成賽季最終登板後，接受美國權威體育媒體《The Athletic》記者布拉姆（Sam Blum）專訪時直言，球隊內部設施存在嚴重問題。

菊池當時表示：「天使球場的重量訓練室空調，整個賽季都處於故障狀態，即使我們提出修理請求，從開季到賽季結束，從來沒有被修好過一次。」

布拉姆指出，他不只從菊池口中聽到相同抱怨，還曾接獲多名隊內球員私下反映類似情況，因此直接向米納西安GM求證，然而米納西安的回應，卻與球員說法完全相反。

米納西安受訪時強調：「重量訓練室的空調很舒適，非常涼爽，」對於設備故障的指控，他更斷然否認：「沒有那回事。」

這番回應形同將菊池的申訴斥為不實言論，在球隊戰績持續探底的背景下，引爆天使球迷強烈不滿；加上天使在休賽季補強同樣屢屢受挫，包括未能成功網羅內野重砲岡本和真等關鍵戰力，更讓球迷怒火持續升溫。

在這樣的背景下，與球團關係緊張的布拉姆，近日透過「Foul Territory Network」旗下節目《Halo Territory》，公開米納西安最新一段訪談影片，當被問及球隊補強方向時，米納西安多次避重就輕，未正面回應核心問題。

布拉姆直言：「這些互動的語氣並不是單一事件，而是呈現出一種一貫的模式，」他進一步批評：「這已經不只是單純的煤氣燈效應，而是伴隨而來的憤怒與失望。」

他也替球迷發聲指出：「我們只是想替球迷得到一個答案，了解球隊到底打算往哪個方向前進，但他幾乎每一次都是用同樣的方式回應。」

相關言論再度引爆球迷不滿，不少天使支持者在社群平台留言質疑：「為什麼米納西安還能繼續擔任GM？」「老闆莫雷諾（Arte Moreno）難道什麼都不打算做嗎？」矛頭也直指多年來遲未進行全面改革的球團最高層。