全日本都在看！大谷翔平曝生涯最緊張一刻　談WBC決賽最後1局極限壓力

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平2025年完成世界大賽二連霸，結束旅美第8個賽季，二刀流挑戰也重新回到正軌；不過，這位被視為「大場面先生」的超級球星近日卻親口坦言，自己職業生涯中最緊張的一刻，並非世界大賽，而是2023年世界棒球經典賽（WBC）決賽最後那1局。

大谷翔平日前接受日本《Number》雜誌專訪，暢談世界大賽的喜悅，以及WBC所帶來的巨大心理壓力，隨著他已正式表態將參加2026年3月WBC、力拚連霸，他也首度完整回顧那段「一個失誤就可能毀掉一切」的心境。

世界大賽不緊張？大谷：不是成長，是「習慣了」

談到在世界大賽第7戰被敲3分砲，卻依舊能自然進入比賽節奏，大谷翔平並不認為那是心理素質的飛躍，他直言：「與其說是心理層面的成長，不如說是習慣了吧，我並不覺得完全不緊張就是好事，任何事情，平衡都很重要。」

而當被問到「至今為止最緊張的瞬間」時，大谷毫不猶豫點名WBC；「如果要說緊張的話，WBC的最後，是我至今為止最緊張的一次。」

那一局，可能毀掉一切　「全日本都在看」

這場讓大谷記憶深刻的比賽，正是2023年WBC決賽對美國隊的最後一局，他回憶當時的壓力來源：「不只是決賽，包含準決賽對墨西哥的比賽，還有一路走來的整個過程，全部都可能因為我而毀掉。」

「家人、棒球迷，甚至可以說是全日本的人都在看著，而那一個局數，就可能被我親手毀掉，那種緊張感，確實是有的。」

當被問到緊張感的巔峰是在走向牛棚、還是踏上投手丘的那一刻，大谷的回答讓人意外；他笑著說：「應該是達比修前輩被打全壘打的時候吧（笑）。」

當時美國隊史瓦伯（Kyle Schwarber）在8局敲出陽春砲，比數拉近為3比2，大谷正在牛棚準備；他坦言：「那時我心裡想的是：只剩1分差啊，從日本回合一路走來，其實累積了很多故事，到了邁阿密，又有對墨西哥那場的逆轉，而在決賽、在國家隊比賽的最後最後登板，對我來說是第一次。」

不是只有決賽　對義大利也「異常緊張」

大谷也透露，自己其實在東京巨蛋對義大利的8強戰同樣承受巨大壓力，「當時不是有一種『應該會贏吧』的氣氛嗎？而且還有那種『只要我投，大概就能過關吧』的感覺。」

他指出，這樣的氛圍反而成了壓力來源；「不論是選手還是教練團，多少都有那樣的想法，但義大利其實很強，像帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）也在，大家不認識，但我知道他很危險」

他也強調，義大利整體戰力被外界低估：「當我看義大利的打線時，裡面有很多大聯盟球員，從戰力來看，甚至會覺得搞不好比日本還強。」

「輸了就結束」的壓力，反而最可怕

對大谷而言，真正讓人喘不過氣的，是「不能輸」的前提，「8強戰是輸了就結束，而且至少一定要去美國，在日本回合就被淘汰，這件事根本不在任何人的選項裡，所以那種『這場一定要贏吧』、『只能贏了吧』的氣氛，反而讓我感到緊張。」他最後說。

隨著2026年WBC再度逼近，大谷翔平也將再次站上那個「一局定生死」的舞台；對他而言真正的恐懼從來不是對手，而是背負期待、卻仍必須完成任務的那一刻。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平

【爆陰謀論】初選「差0.6個百分點落敗」！　邱議瑩喊：比賽已經結束

5太像艾佛森　Reebok宣布簽下黃蜂曼恩

