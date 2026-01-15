運動雲

悍將首位FA林岱安報到！范國宸當Keyman成功遊說　曝「秘密對話」

▲▼ 林岱安加盟記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲林岱安加盟記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將捕手林岱安成為球團隊史首位透過FA制度網羅的新成員；悍將14日舉行加盟記者會，領隊陳昭如透露，球團在林岱安取得FA資格後便鎖定為補強首選；新任總教練後藤光尊也直言，一得知林岱安行使FA就立刻與球團聯絡，希望能完成簽約，期待他在場上貢獻之餘，也能帶動年輕選手成長。

林岱安在加盟致詞時表示，感謝富邦球團的高度肯定，能成為富邦第一位FA球員深感榮耀，「希望自己在往後的日子，也能夠用自身的經驗幫助球隊，更快融入富邦這個大家庭，也希望能讓富邦悍將重返榮耀。」

記者會另一個亮點，則是悍將「Keyman」范國宸神秘現身送驚喜，公開他與林岱安之間的「秘密對話」；范國宸透露，自己在林岱安猶豫時就開始「遊說」，雖不敢居功，但直言自己「絕對是Keyman」，甚至人在美國還得克服時差、隨時手機On call，「他打電話來我就會接。」

談到說服關鍵，范國宸表示，自己主要分享球隊環境與後勤條件，「不管硬體、軟體，或是飲食、住宿，在國內職棒球團算相當不錯。」他也強調球隊確實需要林岱安這樣有經驗、且守備位置關鍵的學長加入。

范國宸也提到，林岱安簽約前會詢問不少球隊相關行程與資訊，「我也不太清楚後面的行程，因為球隊還沒發出來，我就把球隊管理的資訊傳給他，讓他去對管理，資訊可能比較準確一點。」最後他也再次向學長道賀，「恭喜岱安，歡迎你！」

當范國宸登台現身時，林岱安當場笑說「這有驚喜到」，更直言原本以為是安排好的橋段，「我以為這個都是Set的，原來都是真的。」范國宸則說，特別選在新莊球場現身，就是希望學長能快速熟悉主場資源，包含恢復設備與場內設施，「希望可以快速帶著他認識我們主場有的設施，或是一些泡水的設備，讓他可以趕快恢復，迎接每一天的比賽。」也提到重訓室已先帶他走一遍，「希望學長會喜歡我們球隊。」

范國宸最後也回憶兩人大學時期情誼，稱自己剛進台體大是一年級、林岱安是四年級，學長在球場內外都很照顧他，「手把手帶著我在球場上一起成長，私底下也會帶我去吃飯，還騎摩托車帶我在台中逛一逛。」林岱安也向球迷喊話：「各位悍將球迷，我們球場見！」

