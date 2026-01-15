模板是史奈爾！　運動家高層直言林維恩今年進百大、直攻大聯盟

▲林維恩。（圖／截自運動家2A Midland Rockhounds 官方IG）



記者胡冠辰／綜合報導

奧克蘭運動家近年積極布局年輕投手戰力，除了已備受關注的左投新秀阿諾德（Jamie Arnold）與喬普（Gage Jump）名列MLB Pipeline全聯盟前10大左投新秀外，根據運動家官網記者Martín Gallegos專文指出，體系內台灣左投林維恩也逐漸吸引球團高層目光。

林維恩在2025年以19歲之齡完成職業初登板，首個完整賽季便展現遠超預期的成熟度，他從1A史塔克頓起步，前13場出賽投50局，狂飆69次三振僅6次保送，壓制力十足，於6月下旬獲得升上高階1A蘭辛的機會。

升級後，運動家刻意控管林維恩的投球數，多半安排他從牛棚出發，但表現依舊穩定；他在高階1A共出賽11場，投30.1 局防禦率3.26，送出40次三振、12次保送，9月時球團進一步將他推上2A米德蘭，在季末以有限用球數先發2場，協助球隊衝刺季後賽。

總計2025年賽季，林維恩橫跨1A、高階1A與2A三個層級，累積87局投球，防禦率3.72，飆出117次三振、僅22次保送，整體內容令球團相當驚艷。

林維恩2024年自台灣與運動家簽約，原先球團對他首年設定的期待僅是「能在1A站穩腳步」，如今卻大幅超標；儘管目前尚未被列入MLB百大新秀，但運動家助理總經理兼球員發展總監歐文斯（Billy Owens）直言，外界遲早會注意到他的存在。

歐文斯表示：「等到所有新秀評比名單出爐時，我完全可以想像他會成為我們球隊體系中公認的前5大新秀之一，我認為到了4月1日，他就會是全聯盟百大新秀。」

林維恩是一名技術成熟度極高的左投，他具備速球、變速球、曲球與滑球的四球路組合，並正積極發展指叉球作為第五種武器；雖然不是以極端球速取勝，速球均速約落在91至92英里，最快可達96英里，但他對速球的精準控球能力，成為放大其他球路效果的關鍵，特別是變速球，憑藉明顯速差製造大量揮空。

歐文斯直言：「我對他的對比是年輕時的史奈爾（Blake Snell），我稱他為『台灣Snellzilla』，他是一名菁英等級的左投新秀，兼具力量、轉速、手感與控球，再加上有趣的個性與強烈自信。」

多數新秀評比預估，林維恩最快將於2027或2028年登上大聯盟，但歐文斯最後認為這樣的時間表仍過於保守；歐文斯表示：「我可以想像他在21歲生日之前就完成大聯盟初登板，今年就有機會。」