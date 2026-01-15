運動雲

>

模板是史奈爾！　運動家高層直言林維恩今年進百大、直攻大聯盟

▲林維恩火速升上2A 。（圖／截自運動家2A Midland Rockhounds 官方IG）

▲林維恩。（圖／截自運動家2A Midland Rockhounds 官方IG）

記者胡冠辰／綜合報導

奧克蘭運動家近年積極布局年輕投手戰力，除了已備受關注的左投新秀阿諾德（Jamie Arnold）與喬普（Gage Jump）名列MLB Pipeline全聯盟前10大左投新秀外，根據運動家官網記者Martín Gallegos專文指出，體系內台灣左投林維恩也逐漸吸引球團高層目光。

林維恩在2025年以19歲之齡完成職業初登板，首個完整賽季便展現遠超預期的成熟度，他從1A史塔克頓起步，前13場出賽投50局，狂飆69次三振僅6次保送，壓制力十足，於6月下旬獲得升上高階1A蘭辛的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

升級後，運動家刻意控管林維恩的投球數，多半安排他從牛棚出發，但表現依舊穩定；他在高階1A共出賽11場，投30.1 局防禦率3.26，送出40次三振、12次保送，9月時球團進一步將他推上2A米德蘭，在季末以有限用球數先發2場，協助球隊衝刺季後賽。

總計2025年賽季，林維恩橫跨1A、高階1A與2A三個層級，累積87局投球，防禦率3.72，飆出117次三振、僅22次保送，整體內容令球團相當驚艷。

林維恩2024年自台灣與運動家簽約，原先球團對他首年設定的期待僅是「能在1A站穩腳步」，如今卻大幅超標；儘管目前尚未被列入MLB百大新秀，但運動家助理總經理兼球員發展總監歐文斯（Billy Owens）直言，外界遲早會注意到他的存在。

歐文斯表示：「等到所有新秀評比名單出爐時，我完全可以想像他會成為我們球隊體系中公認的前5大新秀之一，我認為到了4月1日，他就會是全聯盟百大新秀。」

林維恩是一名技術成熟度極高的左投，他具備速球、變速球、曲球與滑球的四球路組合，並正積極發展指叉球作為第五種武器；雖然不是以極端球速取勝，速球均速約落在91至92英里，最快可達96英里，但他對速球的精準控球能力，成為放大其他球路效果的關鍵，特別是變速球，憑藉明顯速差製造大量揮空。

歐文斯直言：「我對他的對比是年輕時的史奈爾（Blake Snell），我稱他為『台灣Snellzilla』，他是一名菁英等級的左投新秀，兼具力量、轉速、手感與控球，再加上有趣的個性與強烈自信。」

多數新秀評比預估，林維恩最快將於2027或2028年登上大聯盟，但歐文斯最後認為這樣的時間表仍過於保守；歐文斯表示：「我可以想像他在21歲生日之前就完成大聯盟初登板，今年就有機會。」

關鍵字： 奧克蘭運動家、林維恩、經典賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

續約卡關不等於破局！　ESPN名記點名：貝林傑回洋基仍最可能

續約卡關不等於破局！　ESPN名記點名：貝林傑回洋基仍最可能

菊池雄星怒揭設施問題！天使GM卻全盤否認　美媒點名疑「煤氣燈效應」

菊池雄星怒揭設施問題！天使GM卻全盤否認　美媒點名疑「煤氣燈效應」

悍將首位FA林岱安報到！范國宸當Keyman成功遊說　曝「秘密對話」

悍將首位FA林岱安報到！范國宸當Keyman成功遊說　曝「秘密對話」

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

熱門新聞

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽中華隊集訓名單曝光

2紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

3張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

4安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

5日本高球絲帶女神　河本結來台參戰

最新新聞

12027世界12強參賽名單出爐

2中華隊收90萬加菜金　陳傑憲再任隊長

3運動家高層直言林維恩今年進百大

4比切特若加盟洋基將牽動內野布局

5太像艾佛森　Reebok宣布簽下黃蜂曼恩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366