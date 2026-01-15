運動雲

外野補強陷變數　洋基傳出詢問白襪羅伯特

▲Luis Robert Jr.。（圖／達志影像／美聯社）

▲Luis Robert Jr.。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在休賽季補強外野的計畫出現變數，根據美媒報導，條紋軍已詢問芝加哥白襪外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）作為潛在交易目標之一。

目前洋基外野戰力仍不完整，可用選項也持續減少；洋基先前向貝林傑提出一紙為期5年、總值約1億5500萬至1億6000萬美元的合約，但貝林傑團隊希望能在一份7年合約中獲得更高的平均年薪，雙方因此陷入僵局。

《紐約郵報》名記海曼（Jon Heyman）指出，洋基已開始將目光轉向交易市場，但可行選項並不理想；海曼在報導中寫道：「洋基同樣在觀察交易市場，但那裡並沒有太多優質選項，根據消息來源，他們已經詢問過表現未達預期的白襪外野手羅伯特，同時也接觸了小熊明星二壘手霍納（Nico Hoerner），此外還關注至少另外幾名球員。」

不過，《The Athletic》記者夏瑪（Sahadev Sharma）隨後替霍納的交易可能性潑了冷水，他直言：「小熊只有在收到一份令人難以拒絕的報價時，才會考慮交易霍納。」

這也讓焦點進一步回到羅伯特身上；羅伯特上季打擊成績為打擊率2成23、上壘率2成97、長打率3成64，OPS僅0.661，進攻表現明顯低於預期，不過他在中外野的防守仍具水準，累積7次「高於平均值出局數」（Outs Above Average），防守貢獻仍受肯定。

若與預計在2026年擔任中外野的葛里沙姆（Trent Grisham）相比，羅伯特的守備能力更佳，但打擊火力則明顯遜色；此外羅伯特在2025年8月遭遇腿後肌拉傷，導致球季提前報銷，健康狀況也成為隱憂。

值得一提的是，羅伯特自2020年起便效力於白襪，整個大聯盟生涯至今皆披同隊戰袍，他於2020年7月完成大聯盟初登場，該季不僅拿下中外野金手套獎，也在美聯新人王票選中名列第二，最終由水手隊的路易斯（Kyle Lewis）獲獎。

至於洋基內部的外野備案，目前仍缺乏即戰力；多明奎茲（Jasson Dominguez）與瓊斯（Spencer Jones）雖然天賦出眾，但年紀尚輕、經驗不足，球團也一直避免在關鍵時刻過早啟用他們。

儘管兩人潛力十足，但對一支明確以「下季挑戰世界大賽冠軍」為目標的球隊而言，仍難以立即扛起重任。

關鍵字： 紐約洋基MLB

