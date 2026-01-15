運動雲

贏了！戚又仁直落二扳倒丹麥好手　印度賽男單闖進8強

▲戚又仁。（圖／羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣羽球男單戚又仁15日在超級750系列印度羽球公開賽16強登場，面對世界第26的丹麥好手傑姆克（Rasmus Gemke）只花了30分鐘就漂亮以21比17、21比15直落二勝出，也挺進男單8強。

世界排名26的戚又仁在首輪就以21：17、21：19扳倒世界排名第8的法國好手拉尼耶（Alex Lanier），8強則是碰上丹麥傑姆克，雙方過去在2023年奧爾良大師賽交手過1次，當時傑姆克在丟掉第1局後，於第2局退賽，由戚又仁勝出。

戚又仁首局開局打出4比2攻勢，不過傑姆克馬上回敬5比2逆轉超前，接下來雙方兩度戰平後，戚又仁率先找到進攻節奏，拉出一波7比1攻勢，一口氣取得15比9領先，傑姆克隨後雖然也連追5分，一度剩下1分差，但戚又仁即時回穩，拉出4比1攻勢成功以21比17先馳得點。

次局傑姆克重整旗鼓拉出5比2，不過戚又仁沒有花費太多時間就從後來居上，一波4比1攻勢後以7比6逆轉超前，傑姆克雖然短暫追平，但戚又仁攻勢凌厲，馬上連取5分拉開差距，只是傑姆克也是韌性十足，還是在後段追到1分差，不過最不過戚又仁最後連拿5分，也穩穩守住勝利。

而戚又仁下一戰的對手將是世界排名第19名的加拿大華裔好手賴浩俊。

