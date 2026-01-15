砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

▲2026經典賽中華隊第一階段集訓開訓，運動部部長李洋到場勉勵球員。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊於15日在高雄國家訓練中心正式展開第一階段集訓，這不僅是台灣球員集結的重要時刻，更是運動部成立後面臨的第一個一級國際賽事。為此，運動部部長李洋特別親自出席開訓儀式，除了致贈20萬元的「加菜金」慰勞選手辛苦，隨後更在臉書上宣布將投入歷屆最高規格的資源，核定補助組訓經費及情蒐計畫共約6000萬元，確保國家隊在無後顧之憂的情況下全力拚戰。

運動部長李洋金出席中華隊開訓典禮，在致詞時感性表示，同為運動員出身，他深知披上國家隊戰袍出征是一件了不起的事情，因為每一位成員背後都承擔著極大的壓力與為國爭光的渴望。

李洋強調，這次運動部責無旁貸，將提供包含教練費、選手零用金、工作人員費及國內外膳食費在內的全面支援。除了資金到位，更由聯盟籌組超過40人的行政後勤與情蒐團隊，陣容涵蓋醫師、心理師、營養師、訓練員與防護員，務必在組訓與醫療上給予國家隊最完善的資源。

李洋提到，無論最終成績為何，他最希望看到的是選手們將台灣的體育精神與態度展現給全世界看，就像是紀錄片《冠軍之路》，他對片中教練與球員的談吐讓他很有感觸，特別是看到選手在挫敗中學習的歷程。他以自己為例指出，許多運動員從小並不被看好，但如何透過努力最後走進大眾視野並取得成績，是運動部未來希望能向民眾傳達的核心價值。

稍早李洋更在個人臉書發文，表示這次運動部以歷屆最高規格全力支援台灣隊備戰，他寫道，「把資源真正放到位，核定補助組訓經費及情蒐計畫，包含教練費、選手零用金、工作人員費、國內外膳食費等，共約6000萬。同時也由聯盟籌組超過40人的行政後勤與情蒐團隊，包含醫師、心理師、營養師、訓練員與防護員，讓專業真正成為選手最堅實後盾。國訓中心也提供完整訓練場地與設施，和我們一起，為選手打造最好的競爭條件，比賽還沒開始，但我們準備好了！請大家一起為台灣隊加油。」

值得一提的是，今天在開訓典禮前，李洋特別跑到選手休息區和教練、球員一一致意，在面對「台灣隊長」陳傑憲時，兩人有說有笑還聊了好一陣子，最後才握手結束對談。

▲運動部部長李洋開心和中華隊隊長陳傑憲寒暄。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者會上陳傑憲也被問及此事，他笑著透露部長是在詢問訓練環境是否需要改善，「部長（指李洋）也是台灣之光嘛，也拿過兩次奧運的冠軍，成為運動選手出身的部長，我覺得這是一件蠻特別的事情，他也很有責任感，感謝他然後為我們運動員然後站出來去身為一個代表，很謝謝他有這樣的心，然後幫助我們台灣隊能夠在好的環境下去訓練。」

而上次來到國訓中心訓練已經是小學五年級代表台灣參加比賽時，距今已整整20年，陳傑憲說看到國訓中心擁有如此完善的硬體設施，身為南部人的他，對於能在離家較近的環境下進行第一階段磨合感到特別開心，「那很感謝聯盟，感謝運動部，還有國訓這裡三方的配合，讓我們在這麼好的環境、這麼舒適的環境然後能夠練球，還蠻期待接下來練球的時候會是什麼樣子。」