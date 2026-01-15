本季台籃最強新軍是它！　基隆黑鳶開季3連勝獨走SBL

▲周儀翔所屬的基隆黑鳶，在成軍首季拿下開季3連勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

本賽季正式成軍挑戰SBL超級籃球聯賽的基隆黑鳶，開季就打出2連勝優質表現，15日在對上台灣銀行之戰，基隆黑鳶最終也以73比61贏球，開季3戰全勝，也成為本賽季SBL唯一不敗勁旅，戰績持續在聯賽獨走。

台灣3大籃球聯賽，本季不僅有PLG職籃出現新球隊洋基工程，SBL聯賽也有基隆黑鳶這支全新勁旅成軍，而且基隆黑鳶陣中包括「台灣LBJ」周儀翔、胡凱翔、王子綱、林孟學、朱億宗、吳怡斌、王振原，甚至是洋將路易斯，都是具有台灣職籃資歷好手，也讓基隆黑鳶開季就表現出色，前兩戰分別擊敗兩支傳統勁旅台啤及裕隆，拿下開季2連勝。

今日基隆黑鳶交手台銀，開賽球隊就在路易斯強攻禁區單節拿下8分帶動下，迅速建立雙位數領先優勢。

不過次節台銀找回節奏，在王偉丞以及洋將佩吉特攜手合作下，台銀半場打完追成34比39僅5分落後。

下半場開打後，雙方手感都略嫌冷卻，單節得分都未達20分，基隆黑鳶洋將路易斯更是吞下4犯，不過球隊仍持續擴大領先來到8分。

末節台銀再度逼近比分，不過基隆黑鳶周儀翔一次強勢拉桿上籃帶起士氣，但台銀也靠潘祥偉的高難度後撤步三分跳投緊咬，不過隨後基隆黑鳶隊長王子綱連續快攻上籃得手，最終基隆黑鳶仍以12分之差帶走勝利。

基隆黑鳶全場以洋將路易斯的21分、15籃板、4助攻、5阻攻表現最佳，王子綱13分、胡凱翔11分，至於周儀翔則繳出7分、7籃板、7助攻、1抄截的全面數據。

輸球的台銀方面，洋將佩吉特17分、10籃板最佳，主控王偉丞則有11分、8籃板、5助攻。

晚間另一場裕隆集團與彰化璞園柏力力對決，柏力力在最後關頭追到僅兩分落後情況下，伊波卡關鍵追平上籃卻大意「放槍」，讓裕隆最終以82比80驚險收勝，裕隆洋將布蘭登繳出31分、29籃板、5助攻的誇張數據，上季年度MVP藍少甫則有16分、6籃板、4助攻。

柏力力則以洋將亞歷山大的31分、18籃板、5助攻最佳，劉承彥8分、9助攻。

▲彰化柏力力伊波卡錯失關鍵追平上籃，讓球隊以兩分飲恨輸球。（圖／籃協提供）