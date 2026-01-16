運動雲

>

不到30分鐘直落三收拾南韓好手　鄭怡靜杜哈球星挑戰賽女單挺進16強

▲▼台灣桌球國手林昀儒、高承睿、鄭怡靜、簡彤娟、馮翊新、黃怡樺。（圖／VCG）

▲鄭怡靜。（圖／VCG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣桌球一姐鄭怡靜16日在2026年杜哈球星挑戰賽女單賽事登場，面對南韓17歲年輕好手劉藝琳（音譯，YOO Yerin），打不到30分鐘就以12比10、11比7、13比11，直落三收拾對手，也挺進16強。

鄭怡靜這次在杜哈球星挑戰賽雙線出擊，混雙部分攜手林昀儒，不過這次卻意外在首輪就止步，女單首場賽事則是碰上世界排名76的劉藝琳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對陌生的對手，鄭怡靜開賽陷入苦戰，首局開打就陷入2比8落後，但鄭怡靜展現老將韌性，一口氣連拿7分逆轉超前，歷經拉鋸後在打到10比10平手時，又連拿2分，以12比10逆轉搶下首局。次局，雙方開賽又呈現拉鋸，不過鄭怡靜4比4平手時，拉出一波5比1攻勢，順利以11比7再下一城，也率先聽牌。

第3局，劉藝琳開賽又佔據領先，但這次鄭怡靜還是很快就把連拿6分逆轉超前，然而退無可退的劉藝琳隨後也回敬6比0攻勢，討回領先，不過鄭怡靜還是沉著應戰，先連拿2分追平，再拉出3比1攻勢，以13比11奪勝。

而鄭怡靜16強戰的對手則是世界排名20的波多黎各好手迪亞茲，雙方過去3度碰頭鄭怡靜拿下過2勝。

而從資格賽一路闖進女單32強的蔡昀恩，面對世界排名28名的法國新秀帕瓦德（Prithika Pavade），最終以6比11、9比11、5比11不敵對手，無緣邁向16強。

關鍵字： 鄭怡靜杜哈賽桌球逆轉勝16強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

快訊／宇宙道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克　三連霸藍圖成形

快訊／宇宙道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克　三連霸藍圖成形

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

台鋼雄鷹公布薪資！林詩翔「暴漲 220%」破紀錄、王維中月薪也出爐 　

台鋼雄鷹公布薪資！林詩翔「暴漲 220%」破紀錄、王維中月薪也出爐 　

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

源田壯亮再戰WBC惹議！球迷炸鍋：不需要這種選手　監督力挺守備價值

源田壯亮再戰WBC惹議！球迷炸鍋：不需要這種選手　監督力挺守備價值

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

【甜蜜的負擔】孩子們躺地上奶音撒嬌！爸爸默默把門關上...

熱門新聞

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

快訊／宇宙道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克　三連霸藍圖成形

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

台鋼雄鷹公布薪資！林詩翔「暴漲 220%」破紀錄、王維中月薪也出爐 　

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1和2S約滿後發聲！趙娟週曝新東家

2道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克

3柯蕭確定披美國隊戰袍

4台鋼雄鷹薪資出爐！王維中月薪曝光

5洋基一年約續留全明星右投

最新新聞

1直落三解決南韓好手　鄭怡靜闖16強

2曾偉喆到場致意陳鏞基

3害孫思堯報銷僅被罰1萬　戰神氣炸了

4國王簽飛米　歡聚好友王柏智

5陳鏞基：再選一次仍為國出賽

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

經典賽中華隊開訓收90萬加菜金！　蔡其昌、李洋到場打氣陳傑憲再任隊長

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

【充滿驚喜的開始】上個廁所就續任隊長？　陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...

【跑得了和尚跑不了廟？】老公遲歸被妻追問　竟是被路上「移動廟宇」擋道

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366