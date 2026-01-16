不到30分鐘直落三收拾南韓好手　鄭怡靜杜哈球星挑戰賽女單挺進16強

▲鄭怡靜。（圖／VCG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣桌球一姐鄭怡靜16日在2026年杜哈球星挑戰賽女單賽事登場，面對南韓17歲年輕好手劉藝琳（音譯，YOO Yerin），打不到30分鐘就以12比10、11比7、13比11，直落三收拾對手，也挺進16強。

鄭怡靜這次在杜哈球星挑戰賽雙線出擊，混雙部分攜手林昀儒，不過這次卻意外在首輪就止步，女單首場賽事則是碰上世界排名76的劉藝琳。

面對陌生的對手，鄭怡靜開賽陷入苦戰，首局開打就陷入2比8落後，但鄭怡靜展現老將韌性，一口氣連拿7分逆轉超前，歷經拉鋸後在打到10比10平手時，又連拿2分，以12比10逆轉搶下首局。次局，雙方開賽又呈現拉鋸，不過鄭怡靜4比4平手時，拉出一波5比1攻勢，順利以11比7再下一城，也率先聽牌。

第3局，劉藝琳開賽又佔據領先，但這次鄭怡靜還是很快就把連拿6分逆轉超前，然而退無可退的劉藝琳隨後也回敬6比0攻勢，討回領先，不過鄭怡靜還是沉著應戰，先連拿2分追平，再拉出3比1攻勢，以13比11奪勝。

而鄭怡靜16強戰的對手則是世界排名20的波多黎各好手迪亞茲，雙方過去3度碰頭鄭怡靜拿下過2勝。

而從資格賽一路闖進女單32強的蔡昀恩，面對世界排名28名的法國新秀帕瓦德（Prithika Pavade），最終以6比11、9比11、5比11不敵對手，無緣邁向16強。