快訊／宇宙道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克　三連霸藍圖成形

記者胡冠辰／綜合報導

新賽季尋求三連霸的洛杉磯道奇持續強化戰力，根據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，道奇已與頂級外野手塔克（Kyle Tucker）達成合約共識，再度為衛冕藍圖添上關鍵拼圖；細節部份，ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）指出，合約為4年2.4億美元（約新台幣75.7億）

塔克是本季自由球員市場上公認的頂級打者，上季效力芝加哥小熊期間，繳出22轟25盜，打擊率.266、上壘率.377、長打率.464 的成績，OPS+高達143，並連續第4年入選明星賽。

此外，在過去6個賽季中，塔克是僅有的6名同時達成至少100支全壘打、100次盜壘與300次保送的球員之一，更難得的是，他在這批頂尖球員中三振率僅15.4%，為第二低，展現出極佳的選球能力與擊球穩定度。

整體貢獻度方面，根據FanGraphs的勝利貢獻值（WAR）統計，塔克近6季累積WAR為25.2，全大聯盟僅有10名野手的表現優於他，充分證明其不僅是數據亮眼的攻擊好手，更是能長期影響戰局的全能型球星。

自2021年以來，他累積23.4fWAR，高居大聯盟第10名，在全職外野手中僅次於賈吉（Aaron Judge）與索托；同一期間，他的143wRC+ 也並列聯盟第9高。