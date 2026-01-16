運動雲

台鋼雄鷹公布薪資！林詩翔「暴漲 220%」破紀錄、王維中月薪也出爐 　

▲▼ 台鋼雄鷹春訓開訓典禮-王維中。（圖／記者黃克翔攝）

▲台鋼雄鷹王維中。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台鋼雄鷹1月10日在全新訓練基地「皇鷹學院」展開春訓，而球團在開訓前已經談妥所有本土選手合約，讓團隊能夠安心、全心投入訓練，備戰新球季。2026年以隊史首位FA、隊史首位月薪破百萬本土選手黃子鵬105萬元為首，轉隊再出發的左投王維中則為60萬元。而兩名主力牛棚林詩翔、許育銘則是加薪幅度超過100%。

新人王、救援王雙料得主林詩翔簽下兩年複數約，2026年月薪從10萬元調漲為32萬元，調幅220%，創隊史新高，第二年（2027年）則為浮動薪資，依表現調整漲幅；左投許育銘2025球季47場出賽陣中第二高，拿下17次中繼成功、防禦率2.72，2026年月薪從9萬5千元調漲為20萬元。

▲▼ 台鋼雄鷹春訓開訓典禮 -林詩翔 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台鋼雄鷹林詩翔。（圖／記者黃克翔攝）

隊史第一代狀元、首位新人王曾子祐攻守兩端持續穩定發揮，連兩季都是陣中本土最多安打者，2026年月薪從25萬元調漲為34萬元；主戰捕手張肇元連兩季出賽數破百，單季10轟更是隊史本土第一人，2026年月薪從17萬元調漲為30萬元；郭阜林、林家鋐同樣獲得加薪肯定，郭阜林從13萬5千元調漲為19萬元、林家鋐從11萬元調漲為18萬5千元。

顏郁軒、張誠恩2025年都迎接生涯第一個一軍賽季，顏郁軒攻守俱佳，從自主培訓、轉正式球員到站上一軍舞台，63場出賽擊出5發全壘打，打擊率0.293，一壘守備也獲得肯定；張誠恩棄打從投，2025賽季一軍出發，41場出賽成為牛棚主力，拿下15次中繼成功。兩名選手都獲得加薪肯定，2026年月薪皆從8萬元調漲為15萬元，漲幅88%。

林詩翔、王博玄、施子謙都簽下兩年複數約，王博玄2026年月薪28萬元、2027年月薪32萬元；施子謙2026年月薪從16萬5千元調漲為21萬元，第二年（2027年）則為浮動薪資，依表現調整漲幅。

選手 2025年月薪 2026年月薪
黃子鵬 —— 105萬元
王維中 —— 60萬元
曾子祐 25萬元 34萬元
陳文杰 35萬元 33萬元
林詩翔 10萬元 32萬元
張肇元 17萬元 30萬元
王博玄 20萬元 28萬元
施子謙 16.5萬元 21萬元
許育銘 9.5萬元 20萬元
劉時豪 —— 20萬元
郭阜林 13.5萬元 19萬元
藍寅倫 24萬元 19萬元
林家鋐 11萬元 18.5萬元
郭永維 18萬元 17萬元
王躍霖 18萬元 17萬元
顏郁軒 8萬元 15萬元
張誠恩 8萬元 15萬元
杜家明 17萬元 15萬元
選手 2026年月薪 2027年月薪
王博玄 28萬元 32萬元
 　

 　

 　

