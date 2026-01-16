源田壯亮再戰WBC惹議！球迷炸鍋：不需要這種選手　監督力挺守備價值





▲日本隊源田壯亮。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

日本國家隊「侍Japan」監督井端弘和於16日召開記者會，正式公佈2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）的11名追加名單。其中，西武獅資深游擊手源田壯亮連續兩屆入選，引發外界熱議。井端監督雖力挺源田的守備價值，但日本網友對於這位曾捲入外遇醜聞且上季打擊低迷的選手並不買單，在新聞底下留言區灌爆負評。

現年32歲的源田壯亮上個賽季打擊陷入低潮，打擊率僅0.209。面對質疑，井端弘和在記者會上強調，選入源田的主因在於其無可取代的守備能力。「我認為他的守備是日本頂尖水準。在游擊這個負擔沉重的位置上，只要球打過去，包含投手在內的所有人都能感到安心。」

井端也特別提及上屆WBC源田「手指骨折仍強行出賽」的鐵人精神，盛讚他在逆境中展現的執念與價值，並期待他能展現高黏著度的打擊技巧。

然而，井端監督的這番苦心並未平息球迷的怒火。由於源田壯亮過去曾爆發外遇醜聞，加上近期成績不振，日本雅虎新聞留言區湧入大量批評。

許多網友針對其私德問題開砲，嚴厲質問：「一個放棄家庭責任的人，有什麼權利背負日之丸（日本國旗）？」、「不需要這種淫亂的選手」、「看到他就想到外遇，真的很震驚，這樣的人適合代表國家嗎？」、「這次還要叫那個對象來加油席嗎？」

除了道德瑕疵，競技層面的質疑聲浪也不小。網友直言：「打擊率這麼低，連在西武能不能保住先發都不知道，憑什麼入選？」、「上屆骨折硬上被美化了，說不定只是他自己愛現而已」、「現在又不是像以前坂本勇人那樣沒有對手，明明還有更好的游擊手吧？」

▲源田壯亮去年遭到日本媒體《週刊文春》爆出外遇不倫，風波後發出道歉聲明，妻子衛藤美彩選擇原諒。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）