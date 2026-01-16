運動雲

原想當「新郎、新娘」一起引退　陳鏞基嘆與胡金龍退休時機錯開

▲陳鏞基。（圖／展逸提供）

▲陳鏞基。（圖／展逸提供）

記者胡冠辰／台北報導

統一獅傳奇名將陳鏞基16日舉行媒體餐敘，除了宣布今年將是他職業生涯最後一個球季，他也談及原本計畫與好友胡金龍一同引退，甚至打算以「新郎、新娘」的方式在球場旁辦桌舉行歡送儀式，但隨著退休時機錯開，這個想法也無法實現。

近年中職多位球星陸續宣布引退，繼去年獅隊胡金龍以及龍隊林智勝後，今年輪到陳鏞基與球迷道別；對於做出退休決定的時刻，陳鏞基透露，自己直到幾天前才向胡金龍坦承這個消息。

胡金龍除了表達祝福，還笑著問他：「我跟智勝離開，你是不是很無聊？」陳鏞基則回答：「不是啦，有想過了，今年引退是比較好的時機。」

陳鏞基與胡金龍曾經計畫在球場旁的棒球大道上舉辦「金鏞連線」的雙人退休盛會；對此陳鏞基回憶：「原本有跟他說好，一起引退就在台南球場旁邊的棒球大道辦個50桌，還要當新郎、新娘敬酒，他是新郎、我是新娘。他先我一步退休，可能沒辦法了。」

自旅美返台後，陳鏞基一直效力於統一獅隊，而胡金龍則是在2022年加入球隊成為隊友；最後談及球員生涯的遺憾，陳鏞基坦言：「很可惜，金龍來到統一之後，沒有跟他一起拿到總冠軍，這是比較遺憾的事情。」

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、陳鏞基、胡金龍

【第六度對決謝龍介】台南市長初選陳亭妃出線！　險勝林俊憲2.7個百分點

