造成戰神長人提前報銷　台啤雲豹麥卡洛違反運動精神犯規挨罰1萬

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺北台新戰神長人中鋒孫思堯上週在比賽中防守台啤雲豹洋將麥卡洛時倒地，不慎造成右膝受傷，經送醫檢查確認其後十字韌帶與前十字韌帶皆部分斷裂，至少得休養4個月以上，本季也確定提前報銷，聯盟審核比賽影像並繳交技術委員會討論後，對甩開孫思堯的麥卡洛，祭出1萬元罰款並記點1點。

孫思堯11日隨隊出戰台啤雲豹，比賽進行到第二節剩下最後5秒時，他防守台啤雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）時，遭對方甩飛倒地，當下他緊抓右膝倒在地上無法起身，隨後便退場沒有再回歸，球團也在今天宣布他因，後十字韌帶與前十字韌帶皆部分斷裂，至少要休養4到6個月，本季也確定提前報銷。

聯盟全文如下：

針對 TPBL 例行賽 G60 桃園台啤永豐雲豹對戰臺北台新戰神之賽事中，所發生之違反運動精神犯規，經聯盟審核比賽影像並提交技術委員會討論後，已完成判定並作出懲處，詳細判罰如下：

判罰案號：26010002

違規球員：桃園台啤永豐雲豹 麥卡洛

違規情況：例行賽 G60 第二節 0:06，於與臺北台新戰神球員孫思堯卡位後，出現非屬正常籃球動作之後續動作，裁判經 IRS 檢視後，宣判為違反運動精神犯規。

依據規章：TPBL 賽務規章 第四章 「競賽規則」 第四條第七點

懲處內容：經技術委員會開會決議，處桃園台啤永豐雲豹球員麥卡洛罰款新臺幣壹萬元整，並記點 1 點。

聯盟再次提醒各球團與球員，場上行為應符合運動精神與競賽規範，共同維護賽事公平性與良好觀賽環境。聯盟將持續依規章審慎處理相關事件，確保聯盟賽事秩序與專業形象。