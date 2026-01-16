運動雲

>

造成戰神長人提前報銷　台啤雲豹麥卡洛違反運動精神犯規挨罰1萬

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺北台新戰神長人中鋒孫思堯上週在比賽中防守台啤雲豹洋將麥卡洛時倒地，不慎造成右膝受傷，經送醫檢查確認其後十字韌帶與前十字韌帶皆部分斷裂，至少得休養4個月以上，本季也確定提前報銷，聯盟審核比賽影像並繳交技術委員會討論後，對甩開孫思堯的麥卡洛，祭出1萬元罰款並記點1點。

孫思堯11日隨隊出戰台啤雲豹，比賽進行到第二節剩下最後5秒時，他防守台啤雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）時，遭對方甩飛倒地，當下他緊抓右膝倒在地上無法起身，隨後便退場沒有再回歸，球團也在今天宣布他因，後十字韌帶與前十字韌帶皆部分斷裂，至少要休養4到6個月，本季也確定提前報銷。

聯盟全文如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對 TPBL 例行賽 G60 桃園台啤永豐雲豹對戰臺北台新戰神之賽事中，所發生之違反運動精神犯規，經聯盟審核比賽影像並提交技術委員會討論後，已完成判定並作出懲處，詳細判罰如下：

判罰案號：26010002
違規球員：桃園台啤永豐雲豹 麥卡洛
違規情況：例行賽 G60 第二節 0:06，於與臺北台新戰神球員孫思堯卡位後，出現非屬正常籃球動作之後續動作，裁判經 IRS 檢視後，宣判為違反運動精神犯規。
依據規章：TPBL 賽務規章 第四章 「競賽規則」 第四條第七點
懲處內容：經技術委員會開會決議，處桃園台啤永豐雲豹球員麥卡洛罰款新臺幣壹萬元整，並記點 1 點。

聯盟再次提醒各球團與球員，場上行為應符合運動精神與競賽規範，共同維護賽事公平性與良好觀賽環境。聯盟將持續依規章審慎處理相關事件，確保聯盟賽事秩序與專業形象。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

快訊／宇宙道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克　三連霸藍圖成形

快訊／宇宙道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克　三連霸藍圖成形

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

台鋼雄鷹公布薪資！林詩翔「暴漲 220%」破紀錄、王維中月薪也出爐 　

台鋼雄鷹公布薪資！林詩翔「暴漲 220%」破紀錄、王維中月薪也出爐 　

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

炎亞綸控「感覺被排擠」 鬼鬼：是他沒有回訊息

熱門新聞

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

快訊／宇宙道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克　三連霸藍圖成形

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

台鋼雄鷹公布薪資！林詩翔「暴漲 220%」破紀錄、王維中月薪也出爐 　

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1和2S約滿後發聲！趙娟週曝新東家

2柯蕭確定披美國隊戰袍

3道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克

4洋基一年約續留全明星右投

5台鋼雄鷹薪資出爐！王維中月薪曝光

最新新聞

1陳鏞基嘆與胡金龍退休時機錯開

2讓孫思堯報銷　麥卡洛被罰1萬

3味全龍背號異動！古久保披87號

4水手球探形容陳鏞基就像台灣Jeter

5陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

經典賽中華隊開訓收90萬加菜金！　蔡其昌、李洋到場打氣陳傑憲再任隊長

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

【充滿驚喜的開始】上個廁所就續任隊長？　陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...

【跑得了和尚跑不了廟？】老公遲歸被妻追問　竟是被路上「移動廟宇」擋道

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366