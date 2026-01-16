布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

▲ 三壘手布萊格曼（Alex Bregman，31歲），15日確定入選WBC美國代表隊。（圖／路透社）

記者王真魚／綜合報導

與小熊簽下5年總值1億7500萬美元合約的三壘手布萊格曼（Alex Bregman，31歲），15日確定入選WBC美國代表隊，美國隊也透過官方帳號對外公布。

野手陣容方面，美國隊已有洋基「法官」賈吉、上季轟出60發全壘打的水手羅利（Cal Raleigh）以及國聯全壘打王、費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）等重量級球星坐鎮，如今這位在自由市場掀起旋風的大物再加入，星度再升級。

同一天，已宣布退休的傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）入選美國隊的消息也震撼發布。美國隊此番網羅投打雙方頂級球星，被外界形容為「史上最強美國隊」。在這樣的背景下，兼具領袖氣質與高棒球智商的布萊格曼點頭參戰，也讓團隊更趨成熟。

布萊格曼效力太空人期間兩度奪下世界大賽冠軍，大聯盟生涯累積209轟，長打火力與領導能力兼備，他的加入勢必提升美國隊整體戰力。

目前美國隊已公布30人名單中的27人，不僅野手星光熠熠，投手方面更有史金恩斯（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）兩位賽揚獎投手確定出戰，顯示出與過往截然不同的企圖心。