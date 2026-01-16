運動雲

>

布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

2017經典賽八強，美國4:2擊敗委內瑞拉,Alex Bregman。（圖／路透社）

▲ 三壘手布萊格曼（Alex Bregman，31歲），15日確定入選WBC美國代表隊。（圖／路透社）

記者王真魚／綜合報導

與小熊簽下5年總值1億7500萬美元合約的三壘手布萊格曼（Alex Bregman，31歲），15日確定入選WBC美國代表隊，美國隊也透過官方帳號對外公布。

野手陣容方面，美國隊已有洋基「法官」賈吉、上季轟出60發全壘打的水手羅利（Cal Raleigh）以及國聯全壘打王、費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）等重量級球星坐鎮，如今這位在自由市場掀起旋風的大物再加入，星度再升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同一天，已宣布退休的傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）入選美國隊的消息也震撼發布。美國隊此番網羅投打雙方頂級球星，被外界形容為「史上最強美國隊」。在這樣的背景下，兼具領袖氣質與高棒球智商的布萊格曼點頭參戰，也讓團隊更趨成熟。

布萊格曼效力太空人期間兩度奪下世界大賽冠軍，大聯盟生涯累積209轟，長打火力與領導能力兼備，他的加入勢必提升美國隊整體戰力。

目前美國隊已公布30人名單中的27人，不僅野手星光熠熠，投手方面更有史金恩斯（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）兩位賽揚獎投手確定出戰，顯示出與過往截然不同的企圖心。

關鍵字： 布萊格曼WBC美國隊大聯盟柯蕭

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

大谷翔平最愛球場「意外答案」讓粉絲驚呼：真的假的？

大谷翔平最愛球場「意外答案」讓粉絲驚呼：真的假的？

史詩級搶票潮！日網崩潰哀嚎　WBC東京賽區開賣即塞爆

史詩級搶票潮！日網崩潰哀嚎　WBC東京賽區開賣即塞爆

韋瑟斯換4新秀轉戰洋基　美媒評分出爐：馬林魚是最大贏家

韋瑟斯換4新秀轉戰洋基　美媒評分出爐：馬林魚是最大贏家

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

【我要抱抱】橘貓聽門開聲秒上前討抱 整隻伸長超勾錐

熱門新聞

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

讀者回應

﻿

熱門新聞

1柯蕭確定披美國隊戰袍

2WBC經典賽中華隊場次全數售完

3官方公告好消息！WBC搶票仍有希望

4運動部砸6000萬挺經典賽中華隊

5巧遇「卡仔」！江坤宇曝兩人約定

最新新聞

1庫明加喊賣我　湖人傳備妥2換1

2洛磯網羅前全明星工具人卡斯楚

3則本昂大新球季確定轉戰巨人！

4洋基一年約續留全明星右投

5布萊格曼參戰WBC！史上最強美國隊

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

經典賽中華隊開訓收90萬加菜金！　蔡其昌、李洋到場打氣陳傑憲再任隊長

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

【充滿驚喜的開始】上個廁所就續任隊長？　陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

【跑得了和尚跑不了廟？】老公遲歸被妻追問　竟是被路上「移動廟宇」擋道

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366