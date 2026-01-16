WBC日本隊追加11人名單出爐！井端曝旅美組「還很難公布」

▲日本隊總教練井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

經典賽日本武士隊總教練井端弘和16日公布世界棒球經典賽（WBC）第2波名單，共11人入選，其中阪神佐藤輝明、森下翔太、坂本誠志郎，以及軟銀松本裕樹、歐力士若月健矢等5人為首次獲選。

近藤健介、牧秀悟、周東佑京、源田壯亮等上屆奪冠班底也再度入列。旅美球員方面，僅補進成為自由球員的菅野智之。

井端表示，菅野睽違自2017年再度入選，「我和他本人多次溝通，雙方都有強烈意願，即使還沒確定所屬球隊，也決定先公布。他在美國的一年有繳出成績，值得期待。」

至於山本由伸、村上宗隆、岡本和真等前屆國手尚未公布，井端坦言，「本人都有出賽意願，但還沒收到MLB正式通知，所以暫時無法發表，只能等待。」

本次名單不同於首波以投手為主，加入多名野手。談到首次入選的佐藤輝明，井端給予高度評價，「他毫無疑問是目前日本球界飛行距離最強的打者之一，上季穩定度也提升，長打火力非常令人期待。」對於上屆帶傷上陣的源田壯亮，則強調其「日本頂級的守備能力與韌性打擊」。

隨著距離集訓僅剩不到一個月，井端希望盡快完成名單，「投手調整也需要時間，能早點決定最好。」

WBC將於2026年3月開打，日本與韓國、澳洲、捷克、台灣同組，3月6日在東京巨蛋迎戰台灣隊。最終正式名單將於日本時間2月6日由WBCI公布。