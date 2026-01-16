運動雲

>

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

▲▼中華隊在12強賽完封日本，韓媒以「東京巨蛋大慘案」形容日本隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ WBC官方出手　搶票地獄終於出現轉機。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

在WBC東京場門票「最終之戰」落幕的同一天，一則意外的好消息傳來。3月舉行的「世界棒球經典賽（WBC）」東京分組賽門票於15日晚間開放一般販售，激烈的搶票戰隨即展開，許多球迷因買不到票而哀號連連。就在這片哀嘆聲中，WBC官方網站釋出一項「罕見公告」，在球迷間引發巨大回響。 　

隨著道奇隊大谷翔平等球星參戰，日本代表隊「侍Japan」挑戰世界連霸的期待達到最高點。東京巨蛋舉行的一級賽最後一波先行販售，於15日晚間7點由Lawson Ticket與e+採先到先得方式開賣。正如預期，網站連線瞬間塞爆，等待人數超過50萬人、等候時間動輒超過1小時，社群平台上充滿「搶不到票」的哀號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就在幾個小時前，WBC官方網站已先行發布令人驚喜消息，東京分組賽主辦單位讀賣新聞社，正著手準備開設「官方票券轉售平台（Resale Site）」。官方明言將提供「救濟管道」，讓SNS瞬間湧現「這太棒了吧」、「超級好消息」等歡呼聲。

此外，這個官方轉售平台也被視為打擊黃牛的重要手段。WBC官方更表示「已開始調查不法轉賣行為」，並不排除與警方合作。如此強硬的態度立刻獲得球迷回應，「終於動起來了」、「拜託好好取締」、「果然還是官方提供轉售最安心」等支持聲浪蜂擁而至。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，東京巨蛋湧入眾多台灣球迷為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）

▲2024世界12強棒球賽冠軍戰，東京巨蛋湧入眾多台灣球迷為中華隊加油，今年經典賽又將掀起一番熱潮。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： WBC東京賽搶票官方轉售黃牛控管

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

大谷翔平最愛球場「意外答案」讓粉絲驚呼：真的假的？

大谷翔平最愛球場「意外答案」讓粉絲驚呼：真的假的？

史詩級搶票潮！日網崩潰哀嚎　WBC東京賽區開賣即塞爆

史詩級搶票潮！日網崩潰哀嚎　WBC東京賽區開賣即塞爆

韋瑟斯換4新秀轉戰洋基　美媒評分出爐：馬林魚是最大贏家

韋瑟斯換4新秀轉戰洋基　美媒評分出爐：馬林魚是最大贏家

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

熱門新聞

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

讀者回應

﻿

熱門新聞

1柯蕭確定披美國隊戰袍

2WBC經典賽中華隊場次全數售完

3官方公告好消息！WBC搶票仍有希望

4運動部砸6000萬挺經典賽中華隊

5巧遇「卡仔」！江坤宇曝兩人約定

最新新聞

1庫明加喊賣我　湖人傳備妥2換1

2洛磯網羅前全明星工具人卡斯楚

3則本昂大新球季確定轉戰巨人！

4洋基一年約續留全明星右投

5布萊格曼參戰WBC！史上最強美國隊

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

經典賽中華隊開訓收90萬加菜金！　蔡其昌、李洋到場打氣陳傑憲再任隊長

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

【充滿驚喜的開始】上個廁所就續任隊長？　陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

【跑得了和尚跑不了廟？】老公遲歸被妻追問　竟是被路上「移動廟宇」擋道

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366