「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

▲ WBC官方出手 搶票地獄終於出現轉機。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

在WBC東京場門票「最終之戰」落幕的同一天，一則意外的好消息傳來。3月舉行的「世界棒球經典賽（WBC）」東京分組賽門票於15日晚間開放一般販售，激烈的搶票戰隨即展開，許多球迷因買不到票而哀號連連。就在這片哀嘆聲中，WBC官方網站釋出一項「罕見公告」，在球迷間引發巨大回響。

隨著道奇隊大谷翔平等球星參戰，日本代表隊「侍Japan」挑戰世界連霸的期待達到最高點。東京巨蛋舉行的一級賽最後一波先行販售，於15日晚間7點由Lawson Ticket與e+採先到先得方式開賣。正如預期，網站連線瞬間塞爆，等待人數超過50萬人、等候時間動輒超過1小時，社群平台上充滿「搶不到票」的哀號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就在幾個小時前，WBC官方網站已先行發布令人驚喜消息，東京分組賽主辦單位讀賣新聞社，正著手準備開設「官方票券轉售平台（Resale Site）」。官方明言將提供「救濟管道」，讓SNS瞬間湧現「這太棒了吧」、「超級好消息」等歡呼聲。

此外，這個官方轉售平台也被視為打擊黃牛的重要手段。WBC官方更表示「已開始調查不法轉賣行為」，並不排除與警方合作。如此強硬的態度立刻獲得球迷回應，「終於動起來了」、「拜託好好取締」、「果然還是官方提供轉售最安心」等支持聲浪蜂擁而至。

▲2024世界12強棒球賽冠軍戰，東京巨蛋湧入眾多台灣球迷為中華隊加油，今年經典賽又將掀起一番熱潮。（圖／記者李毓康攝）