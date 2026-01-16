美國隊396轟怪物打線成形！賈吉領軍　日媒警戒：日本連霸最大威脅

▲ 美國隊陣容星光熠熠，圖中左起為費城費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）、宣布參戰經典賽的布哈波（Bryce Harper），以及擔任美國隊長的洋基球星賈吉（Aaron Judge），被外界視為本屆WBC最具奪冠相的夢幻核心。 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國棒球代表隊15日（台灣時間16日）宣布，前道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw），以及與小熊簽下5年總值1億7500萬美元（約新台幣55至56億元）合約的內野手布萊格曼（Alex Bregman），確定將出戰3月登場的世界棒球經典賽（WBC）。

隨著兩大球星點頭參戰，「現階段」的美國隊打線被形容為怪物等級，9名先發合計生涯單季最高轟出驚人的396支全壘打，堪稱史上最恐怖火力陣容。

美國媒體《Jomboy Media》旗下棒球節目《Talkin’ Baseball》在布萊格曼加入後，於官方X公布一套預測打線，並詢問球迷：「你會怎麼排Team USA的打序？」

預測中，一棒「游擊」是皇家隊新世代巨星小惠特（Bobby Witt Jr.），二棒安排本屆美國隊隊長、曾締造單季62轟紀錄的洋基強打賈吉（Aaron Judge）；三棒為費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber），上季繳出56轟、132打點；四棒則由水手捕手羅利（Cal Raleigh）坐鎮，他去年狂敲60轟。

後段同樣星光熠熠，五棒是兩屆MVP得主哈波（Bryce Harper），六棒布萊格曼；七棒為速度與守備兼具的卡洛爾（Corbin Carroll），八棒是近期點頭參戰、被譽為「體能怪物」的巴克斯頓（Byron Buxton），九棒則是2023年新人王、年僅24歲的韓德森（Gunnar Henderson）。

《Talkin’ Baseball》以每位選手生涯單季最多全壘打數計算，這套打線9人合計高達396轟，平均每人44發，數字誇張到令人咋舌；以去年實際狀況來看，總全壘打數仍有266支。 在上屆WBC冠軍戰敗給日本隊後，美國隊此番顯然「玩真的」，投打兩端全面升級，以史上最豪華火力陣容劍指冠軍，勢必成為日本隊連霸路上最可怕的對手。