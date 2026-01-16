運動雲

洋基年輕新星萊斯展現多功能價值　布恩點名關鍵所在

▲萊斯（Ben Rice）。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊斯（Ben Rice）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基年輕新星萊斯（Ben Rice）在2025年賽季展現高度多功能性，不僅站穩一壘主力位置，還在球隊捕手戰力吃緊時臨危受命蹲捕，新賽季他仍可能繼續扮演「備用捕手」的重要角色。

回顧上季，萊斯一度面臨可能無法擠進開季名單的處境，春訓期間，老將一壘手史密斯（Dominic Smith）狀態火燙，一度被看好搶下位置；不過最終洋基仍選擇信任年輕戰力，讓萊斯接下重任，而他也成功把握機會，交出亮眼成績單。

萊斯2025年敲出26支全壘打，OPS達.836，wRC+為133，累積3勝場貢獻值（WAR），根據《Fangraphs》數據顯示，整體攻擊表現相當具水準。

除了打擊火力，萊斯的多守位能力同樣受到關注；洋基原本期待捕手威爾斯（Austin Wells）能在第2個完整賽季有所突破，但實際發展不如預期，球隊因此請萊斯重新披上捕手裝備，暫時擔任本壘後方的守備重任。

萊斯在捕手位置上的表現獲得一定肯定，直到威爾斯重新找回狀態、奪回主戰位置為止；談到新賽季定位，萊斯坦言，球隊已有初步規劃，但他仍會持續為捕手角色做好準備。

萊斯表示：「目前球隊和我溝通的內容是，我會優先把重心放在一壘的工作上，但同時也會把捕手這個選項保留在考量之中。我會繼續在這兩個位置上訓練，只是現階段可能會稍微更偏向一壘。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也不排除讓萊斯持續擔任捕手的可能性，並強調這樣的彈性對球隊而言相當重要。

布恩指出：「我們會在春訓期間再觀察，看看怎樣的安排能讓他發揮最大的價值；我認為這是一項非常重要的能力，並不是說你會想讓它消失，因為他確實有能力在那個位置上出賽。」

布恩進一步補充：「即便最後只是擔任第2號捕手，或者讓名單上多一名能夠隨時頂上的第3捕手，這對球隊來說都具有實質價值。」

整體而言，萊斯是否會在新賽季持續蹲捕，仍取決於春訓期間的調整與球隊戰力配置，但他的多功能性，已成為洋基教練團手中一張極具彈性的戰術牌。

關鍵字： 紐約洋基MLB

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

