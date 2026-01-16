首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

記者胡冠辰／台北報導

統一獅傳奇名將陳鏞基今（16日）舉行媒體餐敘，談及自己即將在2026球季結束後引退的規劃；陳鏞基在訪談中表示，對於退休儀式尚無完整想法，但希望能以「感動而非感傷」的方式，為球迷留下美好回憶。

▲陳鏞基。（圖／記者楊舒帆攝）



陳鏞基在會中笑稱，這是自己第一次面對引退，形容這是一種「畢業的感覺」，他說：「我希望帶著享受的、愉快的心情打完接下來球季，至於退休細節，可能會再告訴大家，我想先賣個關子，等球團正式宣佈。」他表示，退休儀式希望能帶給球迷驚喜與感動，而不是單純的離別感傷。

對於引退賽的場地選擇，陳鏞基也分享了個人期待；他認為，若能在台南亞太球場舉行退休賽，將是一個很特別的紀錄，「我可以在亞太成為第一個引退的球員，這我覺得不錯」，他也提到臺南球場即將走入歷史，因此在亞太球場舉行退休賽對他而言更具紀念意義。

陳鏞基的職業生涯自2004年起始於美國職棒西雅圖水手，曾登上3A，之後返台加盟統一獅隊，成為球隊看板球星；十多年來他幫助獅隊奪下3座總冠軍，並在2020年完成「千安、百轟、百盜」的生涯成就，成為中職史上第8人。

2025賽季他出賽54場，打擊率0.288、49安、5轟、28分打點，整體攻擊指數OPS達0.776；隨著胡金龍、林智勝等黃金世代球員相繼退役，陳鏞基的最後球季引發球迷高度關注。