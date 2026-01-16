續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

▲Paul Blackburn。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基16日正式宣布與右投布萊克本（Paul Blackburn）達成一年合約共識，合約總值200萬美元，確定讓他續留布朗克斯；這筆交易最早於去年12月20日曝光，球團於近日對外證實細節。

根據《MLB.com》記者費恩桑德（Mark Feinsand）報導，這份合約另包含投球局數激勵條款，布萊克本若單季投滿80、90、100、110與120局，將各可獲得10萬美元獎金，最高可再進帳50萬美元。

布萊克本於2025年8月21日轉戰洋基，並在布朗克斯找回穩定節奏；7場出賽中投12局，防禦率僅1.50，多次在9月關鍵戰役中貢獻無失分中繼表現，雖然新賽季預期仍將以牛棚角色為主，但在先發人手吃緊的情況下，他具備隨時頂替先發的能力。

回顧2025年賽季，布萊克本經歷相當顛簸的一年；他年初效力紐約大都會時因右膝發炎進入傷兵名單，直到6月初才復出，並在6月3日對道奇的比賽中完成該季初登板，繳出亮眼表現。然而，肩傷於7月再度打亂他的節奏，8月回歸後，他轉任後援卻遭指定讓渡，最終通過讓渡並與洋基簽約。

整體而言，布萊克本2025年共出賽15場（4場先發），戰績0勝3敗、防禦率6.23，39局送出34次三振，11月成為自由球員。

生涯方面，布萊克本展現高度韌性。2012年被小熊隊選中後，輾轉多隊並於2017年在運動家完成大聯盟初登板，2022 年更入選明星賽；截至目前，他生涯累積22勝31敗、防禦率4.97，在467.1局中投出363次三振，能在先發與後援角色間靈活轉換，儘管傷病不斷，仍持續在大聯盟站穩腳步。

洋基此番以低風險合約續留布萊克本，顯示球團看好他在健康狀態下仍具輪值深度價值，新賽季能否擺脫傷病陰影，將是他續留大聯盟的重要關鍵。