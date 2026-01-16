運動雲

掰了齊曼加！臺北台新戰神簽下昔日「全美五星高中生」救戰績

▲▼臺北台新戰神迎來全美五星高中生梅克加盟。（圖／臺北台新戰神提供）

▲臺北台新戰神迎來全美五星高中生梅克加盟。（圖／臺北台新戰神提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

近期4戰僅拿下1勝的臺北台新戰神戰績下滑到第5名，16日宣布作出洋將異動，3Q齊曼加（Jordy Tshimanga）並簽下昔日「全美五星高中生」、身高211公分的中鋒梅克（Makur Maker）。年僅25歲的梅克具備身材優勢與良好移動能力，有助於鞏固內線。台新育樂總經理林祐廷認為，兼具身高條件與機動性的長人並不常見，此次特別看重梅克的年齡條件與防守影響力，「他的移動速度與防守範圍表現出色，能有效鞏固防線，外線亦具備一定威脅，幫助提升團隊整體戰力。」

出身籃球背景家庭的梅克，家族中不乏職籃好手，堂哥Thon Maker曾於2016年NBA選秀會首輪第10順位被密爾瓦基公鹿選中，其弟弟Matur Maker則於2024年短暫來台效力富邦勇士。梅克在高中階段即展現極高天賦，曾獲評選為「全美五星高中生」，於2020年全美整體排名中名列前20名，為同屆評價最高的中鋒之一，其後選擇加盟Howard University，一度成為全美關注焦點。

進入職業舞台後，梅克透過澳洲NBL「Next Star」計畫加盟Sydney Kings並隨隊奪冠，隨後歷經NBA夏季聯賽與發展聯盟體系磨練，並陸續效力中國與沙烏地阿拉伯等職業聯賽。2023年於中國NBL效力遼寧飛狼期間，場均出賽32.8分鐘，繳出28.1分、11.2籃板的亮眼成績；2025年代表利比亞球隊出戰FIBA Intercontinental Cup，三場比賽場均貢獻13.7分、9.7籃板，三分球命中率達46.2%，展現其在內線終結、防守影響力，以及穩定的外線投射能力。

談到梅克的角色定位，台新育樂總經理林祐廷表示：「我們期待他能在防守端扮演重要角色，為團隊守護禁區。」戰神技術教練瓊斯（Casper Ware Sr.）分享，曾在梅克高中時期指導過他，認為他具備後衛等級的控球能力，此外三分投射相當出色，運動能力也很好，「防守端能展現強度與對抗性。」瓊斯也指出，梅克是一名重視團隊的球員，能在場上做出正確判斷，無論在攻守兩端或休息室內，都能為球隊帶來正面影響。

於洋將陣容調整上，齊曼加本季出賽8場，場均貢獻11.1分、12.8籃板、1.8抄截與1.3阻攻，整體表現未如預期。經雙方溝通後，合意解除合約。台新育樂總經理林祐廷表示：「感謝齊曼加在效力期間的投入與付出，並祝福他未來職涯發展一切順利。」

【我媽勒！】巨型貴賓見開門的不是媽反應超可愛

﻿

