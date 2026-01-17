運動雲

>

謝亞軒飆23分7助攻、馬可24分22籃板　特攻大勝終止3連敗

▲特攻謝亞軒、馬可、阿巴西，戰神丁聖儒。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻謝亞軒砍下23分、7助攻，幫助特攻終止3連敗。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

賽前處於3連敗低潮，新北中信特攻17日作客交手台北台新戰神，在對手僅有雙洋將應戰情況下，靠著內線門神馬可轟下24分、22籃板、4助攻、5抄截，加上射手謝亞軒23分、7助攻，三分球7投5中的出色表現下，最終特攻95比79贏球，順利終止3連敗。

此戰賽前戰神新洋將梅克宣布因為時差狀況，此戰將不會上場，因此球隊今日僅剩基德、史東兩名洋將應戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然首節戰神還能靠著團隊18投10中的高命中率，取得26比19領先優勢。不過第2節開打後，特攻就靠雙塔馬可、內馬攜手轟下18分，半場打完逆轉以兩分超前。

下半場開打後，戰神雖然處於落後，但仍能緊咬比分不放，不過末節特攻「黑豹」阿巴西連續扮演切入箭頭，貝奇也用招牌三分球刺穿戰神防線，最終特攻就以16分之差輕取戰神，也終止近期3連敗。

此戰特攻全場以馬可轟下驚人的24分、22籃板、4助攻、5抄截最佳，謝亞軒投進5記三分球進帳23分、7助攻，內馬15分、7籃板，阿巴西也有15分、6籃板。

戰神方面，此戰基德拿下24分、4籃板、7助攻、2抄截，丁聖儒17分、5籃板、3助攻、2抄截。

賽後謝亞軒表示，「賽前有做設定，希望球多往裡面進攻，製造對手的困擾後去協防，我們在外圍就有很多空檔，也很高興自己有把握住外線出手機會，今天在進攻端感覺還不錯，希望防守端也可以延續好表現。」

對於自己發生較多的9次失誤，謝亞軒也表示，「出現了很多不應該有的失誤，進而讓對手有反擊的機會，回去會看影片檢討、改進。」

戰神主控丁聖儒則表示，「場上確實感受到球的輪轉不如預期，球沒有轉得那麼順，傳導的發揮也比較有限，需要再做調整。」

▲特攻謝亞軒、馬可、阿巴西，戰神丁聖儒。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻馬可繳出誇張的24分、22籃板、4助攻、5抄截表現。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 特攻謝亞軒馬可戰神丁聖儒TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「詹皇明星臉」在台籃夢想家　班提爾：不是第一次有人說我像

「詹皇明星臉」在台籃夢想家　班提爾：不是第一次有人說我像

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

快訊／領航猿卡米諾斯聲援孫思堯　痛批台灣雙職籃「暴力行為」

快訊／領航猿卡米諾斯聲援孫思堯　痛批台灣雙職籃「暴力行為」

國王客場20分慘敗　林書緯賽後說重話：團隊看起來很軟

國王客場20分慘敗　林書緯賽後說重話：團隊看起來很軟

「這個聯盟就是這樣！」　國王主帥洪志善不滿主客場哨偏頗

「這個聯盟就是這樣！」　國王主帥洪志善不滿主客場哨偏頗

WTT球星挑戰賽杜哈站　鄭怡靜、郭冠宏16強中箭落馬

WTT球星挑戰賽杜哈站　鄭怡靜、郭冠宏16強中箭落馬

差點大場面！張宗憲、杰倫遭驅逐　夢想家LBJ首秀轟29分率隊3連勝

差點大場面！張宗憲、杰倫遭驅逐　夢想家LBJ首秀轟29分率隊3連勝

長出三分能力的「射手龜」！　衛少單場6記三分彈率國王4連勝

長出三分能力的「射手龜」！　衛少單場6記三分彈率國王4連勝

謝淑薇本屆澳網籤表出爐！　與O妹榮膺第3種子首戰對決美澳聯軍

謝淑薇本屆澳網籤表出爐！　與O妹榮膺第3種子首戰對決美澳聯軍

謝淑薇出征澳網混雙邀請賽　小組賽吞敗無緣爭冠

謝淑薇出征澳網混雙邀請賽　小組賽吞敗無緣爭冠

【連撞11車】吊車煞車失靈暴衝！ 外送員慘捲車底警助脫困

熱門新聞

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

快訊／休賽季二度遭DFA　鄭宗哲轉投大都會續拚大聯盟

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

源田壯亮再戰WBC惹議！球迷炸鍋：不需要這種選手　監督力挺守備價值

22分鐘就結束戰鬥！17歲郭冠宏直落三橫掃世界排名13老將

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將申皓瑋傳喜訊！

2鄭宗哲轉投大都會續拚大聯盟

3和2S約滿後發聲！趙娟週曝新東家

4洋基瞄準太空人王牌瓦德茲

5源田壯亮外遇仔又入選WBC！球迷炸鍋

最新新聞

1謝亞軒飆23分7助攻　特攻終止3連敗

2湖人天大壞消息　唐西奇再度負傷缺席

3被說詹皇明星臉　夢想家班提爾親回應

4富邦悍將申皓瑋傳喜訊！

5葛拉漢逆天絕殺　領航猿完美10連勝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

【充滿驚喜的開始】上個廁所就續任隊長？　陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

林威助談林岱安3大魅力　直言是悍將補強首選

經典賽中華隊開訓收90萬加菜金！　蔡其昌、李洋到場打氣陳傑憲再任隊長

孫藝真兒子幫媽咪慶生　奶音狂催促：趕快吹蠟燭！

Rain抵台！黑大衣帥翻　不停揮手打招呼超親民

【小小模特】女兒看到包包說想拍照 拿起包架式十足

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗

【再不帶肉肉】女職員3天沒進公司！遭8個月大阿金撲倒在地XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366