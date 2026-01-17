謝亞軒飆23分7助攻、馬可24分22籃板　特攻大勝終止3連敗

▲特攻謝亞軒砍下23分、7助攻，幫助特攻終止3連敗。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

賽前處於3連敗低潮，新北中信特攻17日作客交手台北台新戰神，在對手僅有雙洋將應戰情況下，靠著內線門神馬可轟下24分、22籃板、4助攻、5抄截，加上射手謝亞軒23分、7助攻，三分球7投5中的出色表現下，最終特攻95比79贏球，順利終止3連敗。

此戰賽前戰神新洋將梅克宣布因為時差狀況，此戰將不會上場，因此球隊今日僅剩基德、史東兩名洋將應戰。

雖然首節戰神還能靠著團隊18投10中的高命中率，取得26比19領先優勢。不過第2節開打後，特攻就靠雙塔馬可、內馬攜手轟下18分，半場打完逆轉以兩分超前。

下半場開打後，戰神雖然處於落後，但仍能緊咬比分不放，不過末節特攻「黑豹」阿巴西連續扮演切入箭頭，貝奇也用招牌三分球刺穿戰神防線，最終特攻就以16分之差輕取戰神，也終止近期3連敗。

此戰特攻全場以馬可轟下驚人的24分、22籃板、4助攻、5抄截最佳，謝亞軒投進5記三分球進帳23分、7助攻，內馬15分、7籃板，阿巴西也有15分、6籃板。

戰神方面，此戰基德拿下24分、4籃板、7助攻、2抄截，丁聖儒17分、5籃板、3助攻、2抄截。

賽後謝亞軒表示，「賽前有做設定，希望球多往裡面進攻，製造對手的困擾後去協防，我們在外圍就有很多空檔，也很高興自己有把握住外線出手機會，今天在進攻端感覺還不錯，希望防守端也可以延續好表現。」

對於自己發生較多的9次失誤，謝亞軒也表示，「出現了很多不應該有的失誤，進而讓對手有反擊的機會，回去會看影片檢討、改進。」

戰神主控丁聖儒則表示，「場上確實感受到球的輪轉不如預期，球沒有轉得那麼順，傳導的發揮也比較有限，需要再做調整。」

▲特攻馬可繳出誇張的24分、22籃板、4助攻、5抄截表現。（圖／TPBL職籃提供）