差點大場面！張宗憲、杰倫遭驅逐　夢想家LBJ首秀轟29分率隊3連勝

▲夢想家班提爾、蔣淯安、張宗憲，國王杰倫。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家班提爾在TPBL職籃首秀就砍下29分、12籃板領軍3連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

近期狀態升溫的福爾摩沙夢想家，17日在主場迎戰新北國王來訪，夢想家新洋將，外形神似NBA球星詹皇的新洋將班提爾，在首度登場就展現「夢想家LBJ」強大威力，全場轟下29分、12籃板，加上主控蔣淯安也有14分、6籃板、7助攻、3抄截全面表現，幫助夢想家116比96大勝。但此戰夢想家張宗憲、國王杰倫連續爆發口角衝突，差點引爆大場面，最終雙雙遭驅逐出場。

此戰夢想家迎接「夢の恋」主題周，包括三上悠亞在內，Formosa Sexy啦啦隊全員出擊，也吸引爆滿球迷入場觀戰。

開賽首節雙方打來勢均力敵，作客的國王甚至還以24比23取得小幅領先。不過次節開始，夢想家頻頻掌握禁區優勢，包括班提爾、蔣淯安，以及替補上陣的林俊吉、馬建豪都有強勢表現，夢想家單節猛轟40分，加上禁區得分也以40比20大幅領先，半場打完夢想家以63比48強勢領先。

下半場開打後，夢想家持續靠著班提爾、布依德兩名肌肉棒子攻城掠地，領先幅度超過20分情況下，國王只能苦苦追趕。

雖然末節國王一度追到10分差，但終場前5分30秒，國王杰倫一拐子打中夢想家張宗憲，隨後兩人爆發口角衝突，各領到1次技術犯規。

▲夢想家班提爾、蔣淯安、張宗憲，國王杰倫。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家張宗憲與國王杰倫連續爆發口角衝突，兩人都遭驅逐出場。（圖／TPBL職籃提供）

隨後在比賽終了前3分36秒，杰倫與張宗憲再度爆發口角衝突，兩人本場都領到2次技術犯規，必須就此退場。

此時越打越悶的國王，洋將奧帝終場前1分51秒又領到個人本場第6犯，奧帝不滿情緒爆發，場面差點又要失控，所幸衝突並未擴大。但國王追分氣勢也就此瓦解，最終夢想家以20分之差贏球，拿下本季首次3連勝。

夢想家班提爾展現「夢想家LBJ」強大威力，首戰19投12中砍下29分、12籃板，抄截、阻攻各1次，全場正負值高達「+30」，搭配全場正負值也高達「+29」，貢獻14分、6籃板、7助攻、3抄截的蔣淯安，全隊共7人得分達雙位數的優勢火力加持，最終喜迎本季首次3連勝。

戰力拉警報的國王方面，此戰主力後衛李愷諺並未上場，加上剛剛加盟的洋將飛米此戰也沒有披掛上陣，此戰以杰倫的20分、7籃板、6助攻最高，林書緯19分、3籃板、7助攻，傑登18分、7籃板、4助攻。

▲夢想家班提爾、蔣淯安、張宗憲，國王杰倫。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家主控蔣淯安此戰攻守兩端都有強勢表現。（圖／TPBL職籃提供）

