天降「騎」兵！　2年級生泰森狂飆39分率領騎士神奇大逆轉

記者杜奕君／綜合報導

克里夫蘭騎士17日作客挑戰近況低迷的費城七六人，職業生涯邁入第2季的騎士搖擺人泰森（Jaylon Tyson）此戰打出代表作，全場17投13中，包含三分球9投7中，全場砍下生涯新高39分外帶5籃板、4助攻，幫助騎士末節上演大逆轉，最終117比115贏得勝利。

此戰騎士踢館七六人主場，開賽泰森就展現火燙手感，首節個人獨拿12分，幫助球隊與對手七六人戰成31比31平手。

上半場泰森個人就進帳19分，不過七六人也由「大帝」恩比德（Joel Embiid）半場轟下19分帶領下，半場打完七六人以62比55取得領先。

但騎士泰森此戰扮演球隊救世主，第3節個人4投4中又拿下12分，末節更是持續開轟，終場前1分59秒飆進超前三分彈讓球隊氣勢大振。

隨後兩隊再度戰成平手，泰森又在終場前8.1秒巧妙扮演進攻誘餌，切入助攻給騎士主戰長人莫布里（Evan Mobley）灌籃，讓球隊最終就以兩分之差完成逆轉勝。

泰森此戰寫下生涯代表作，單場39分外帶飆進7顆三分球，都是個人職業生涯單場新高，莫布里15分、5籃板、4助攻、4阻攻，「蜘蛛人」米歇爾13分、9籃板、12助攻準大三元。

飲恨敗北的七六人，吞下近4戰內第3敗，此戰以恩比德拿下33分、5籃板、3助攻最佳，馬克西（Tyrese Maxey）22分、9助攻、5抄截、2阻攻。

▲騎士泰森砍下生涯新高39分，幫助球隊上演精彩逆轉勝。（圖／路透）