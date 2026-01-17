運動雲

庫明加終於喊出「賣我」　格林信心喊話：不會影響勇士團隊士氣

▲▼勇士巴特勒、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林喊話庫明加喊出「賣我」不會影響球隊士氣。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士潛力股前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在近期遭遇連續場次無病痛情況下，連續遭到「冷凍」無法上場情況下，日前終於喊出「賣我」希望被球隊交易。勇士明星前鋒格林（Draymond Green）則針對此事信心喊話，強調此次事件將不會影響到球隊的現有氣氛。

勇士昨日順利大勝紐約尼克，賽後老將格林強調，「庫明加正式被要求交易，將不會對球隊的更衣室氣氛造成影響。」

勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞針對此事則回應，「這是很特殊的狀況，但我們的任務就是繼續贏球，事情總是會自己走到終點。」

不過勇士「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）則強調，「大家都很愛，也支持庫明加，這件事不會因為他提出希望被交易就輕易改變，不論他未來去到哪裡，都會給他最大的祝福。」

根據《ESPN》報導，當前各隊針對庫明加所提出報價，以沙加緬度國王展現出最大興趣，不過勇士則期待以庫明加換回到期合約，但目前仍未有實際進展。

▲金州勇士陣中潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）向球隊提出交易申請。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加近期終於喊出希望被勇士交易。（圖／達志影像／美聯社）

