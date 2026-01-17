洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

運動雲

▲Framber Valdez。（圖／達志影像／美聯社）

▲Framber Valdez。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基持續評估先發輪值補強方案。繼日前透過交易換回左投威瑟斯（Ryan Weathers）後，洋基並未關上補強投手的大門，近期更被點名已開始關注休士頓太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez），不過其高昂的合約身價，恐怕成為最大阻礙。

根據《紐約郵報》名記海曼（Jon Heyman）透露，洋基方面已就瓦德茲的狀況向太空人進行詢問；瓦德茲是目前市場上最具影響力的先發投手之一，但預估高達6年1.68億美元（約新台幣53.1億元）的合約，讓不少球隊卻步。

事實上，洋基仍未完全排除交易釀酒人右投佩拉塔（Freddy Peralta）的可能性，相較之下，這被視為比砸重金簽下瓦德茲更理性的選擇，尤其在外野手貝林傑（Cody Bellinger）仍未談妥合約的情況下，洋基的資源配置備受關注。

ESPN記者修恩菲德（David Schoenfield）曾於去年12月17日預估，瓦德茲最可能的落腳處是芝加哥小熊，然而隨著小熊隨後補進卡布雷拉（Edward Cabrera），這條路線已幾乎確定關閉，也讓洋基等球隊重新浮上檯面。

瓦德茲日前拒絕太空人提出的1年2202.5萬美元保障合約，選擇測試市場行情；他生涯曾兩度入選明星賽，並在2022年入選年度最佳陣容，實力毋庸置疑，但高額要價讓他是否適合成為洋基長期拼圖，仍存在巨大疑問。

整體而言，瓦德茲更像是洋基在其他方案全數落空後的「最後備案」；在現階段洋基的重心仍將放在貝林傑身上，短期內是否真的全力追逐瓦德茲，仍有待觀察。

