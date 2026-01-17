市場劇變！塔克落腳道奇、比薛特轉戰大都會　貝林傑成紐約雙雄關鍵

運動雲

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／MLB官網）

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／MLB官網）

記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟自由球員市場近48小時風雲變色，情勢急轉直下。原本被紐約大都會視為囊中物的外野強打塔克（Kyle Tucker）最終被洛杉磯道奇高價攔胡；隨後大都會迅速反擊，成功網羅多倫多藍鳥游擊手比薛特（Bo Bichette）。在兩大焦點人選相繼定案後，目前市場上最大咖的剩餘拼圖，正是前國聯MVP、具備多守位能力的貝林傑（Cody Bellinger）。

對大都會而言，補強行動仍未結束；儘管比薛特預計轉守三壘，是否符合總管史登斯（David Stearns）強調的防守與失分控制藍圖，仍有待觀察，但球隊在失去阿隆索（Pete Alonso）與尼莫（Brandon Nimmo）後，火力缺口明顯，急需一名能即戰力輸出的外野打者，貝林傑依舊是合理且具吸引力的人選。

洋基方面，需求甚至更加迫切。早在索托（Juan Soto）離隊轉投同城對手大都會，條紋軍團急需一名能在打線中為賈吉（Aaron Judge）提供保護的左打重砲，而貝林傑去年正是最接近索托角色的替代方案；貝林傑經紀人波拉斯（Scott Boras）希望爭取7年長約，但洋基目前的底線仍停留在5年，雙方仍存在明顯落差。

值得注意的是，在塔克轉戰道奇後，大都會迅速完成比薛特交易，展現「失手即轉向」的決策速度；外界也關注，若大都會正式加入貝林傑爭奪戰，是否會迫使洋基調整原有合約策略，重演去年冬天雙城為索托展開的競標戲碼。

回顧塔克案，道奇再度證明其「關鍵時刻加碼」的操作風格；大都會原本開出平均年薪約5500萬美元的天價合約，自認足以震懾市場，卻仍遭道奇以平均6000萬美元的報價超車成功，這也讓各隊再次體認，在真正「非拿不可」的球員面前，預算彈性往往才是勝負關鍵。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）早已多次公開肯定貝林傑「非常適合洋基」，並強調不論攻守或休息室影響力，都是球隊高度重視的資產；2025年賽季，貝林傑出賽152場，敲出29轟、98分打點，整體貢獻僅次於賈吉，是洋基實質上的第二核心。

道奇持續重金補強，背後原因不難理解；即便陣容豪華，他們近兩季季後賽仍多次遊走淘汰邊緣，深知大聯盟競逐的容錯空間極小，因此選擇不斷疊加戰力。

【小小模特】女兒看到包包說想拍照 拿起包架式十足

